圧巻の13−０！リトルなでしこ、初戦から超絶怒涛のゴールラッシュ！レバノンを粉砕発進【U-17女子アジア杯】
U-17女子アジアカップが５月１日に中国で開幕。翌２日に白井貞義監督が率いるU-17日本女子が、グループステージの第１節でレバノンと対戦した。
リトルなでしこはキックオフと同時に猛攻を開始し、開始３分で久保田真帆が先制点を挙げる。
その後も押し込み続けるなか、25分にオウンゴールでリードを広げると、ここから怒涛のゴールラッシュ。27分、28分、34分、37分、42分に得点し、７−０で前半を終えた。
ハーフタイムに２枚替えをして臨んだ後半も、攻撃の手を全く緩めず。52分、60分、64分、67分、70分、80分と立て続けにネットを揺らした。
結局、13−０でタイムアップ。A代表の女子FIFAランキングでは５位の日本が、130位のレバノンに圧倒的な力の差を見せつけた。
なお、今大会は今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップのアジア予選も兼ね、準決勝に進出した４チームがワールドカップの出場権を手に入れられる。
グループステージでは、12チームが３つのグループに分けられ、各組の上位２チームと、３位のうち成績上位の２チームが決勝トーナメントに進出。日本はこの後、５日にインド、８日にオーストラリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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リトルなでしこはキックオフと同時に猛攻を開始し、開始３分で久保田真帆が先制点を挙げる。
その後も押し込み続けるなか、25分にオウンゴールでリードを広げると、ここから怒涛のゴールラッシュ。27分、28分、34分、37分、42分に得点し、７−０で前半を終えた。
ハーフタイムに２枚替えをして臨んだ後半も、攻撃の手を全く緩めず。52分、60分、64分、67分、70分、80分と立て続けにネットを揺らした。
なお、今大会は今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップのアジア予選も兼ね、準決勝に進出した４チームがワールドカップの出場権を手に入れられる。
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