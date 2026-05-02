「自宅は虫の這いまわる汚部屋で、トイレは7年間壊れている」本当は帰省前に読んでほしくない！「毒親」がテーマのマンガ5選【まとめ】
GWは、久々の帰省や親戚付き合いで「家族」という言葉の圧力が増す季節である。そこで本記事では、ダ・ヴィンチWebで紹介した作品から、親の支配や善意の圧力、家の空気が子どもの人生を静かに侵食していくマンガを5作選んだ。読後に残るのは爽快感ではなく、境界線を引き直したくなるざわつきである。
この記事の画像を見る
▶毒親育ちの結婚
▶すべては子どものためだと思ってた
▶汚部屋そだちの東大生
▶さよなら毒家族 アルコール依存症の祖母の呪縛から解放されて私を取り戻すまで
▶血の轍
■1）『毒親育ちの結婚』高嶋あがさ
結婚は祝福ではなく、毒親を再起動させるスイッチになる。
「子どもに暴言を吐きお金をせびる母。働かず女遊びばかりの父。」という一文だけで、家庭という密室の温度が立ち上がる。毒親のもとで育った姉弟が、弟の結婚をきっかけに家族の地雷原へ引き戻されていく物語である。祝福の席ほど毒親が堂々と介入できる、その構造がいちばん怖い。帰省や両家の顔合わせが憂うつな人の心にくるマンガになるにちがいない。
■2）『すべては子どものためだと思ってた』しろやぎ秋吾
「子どものため」が、いつの間にか支配の言い訳へ変わる。
「普通の幸せを願った母親が『毒親』へと変化していく過程」が、本作の核心である。子どものために正解を求めるほど、親の善意が支配へ変質していくセミフィクションだ。暴力より見えにくい「正しさ」「情報」「焦り」が、家族を追い詰める刃になるのが恐ろしい。親の期待や子育ての圧力に息苦しさを覚える人ほど、背中が冷えるはずである。
■3）『汚部屋そだちの東大生』ハミ山クリニカ
自宅は虫の這いまわる汚部屋で、トイレは7年間壊れている。
機能不全家庭の当たり前が、後になって虐待として輪郭を持つまでを描く。恐ろしいのは、異常が日常化すると本人が異常だと気づけなくなる点である。家庭の記憶を言語化できず苦しい人、過去を整理したい人に強く薦めたい一冊である。
■4）『さよなら毒家族 アルコール依存症の祖母の呪縛から解放されて私を取り戻すまで』ゆめの
「家族だから」の一言が、人生を削る“空気”になる。
依存と支配の空気に絡め取られた家から、著者が自分を取り戻すまでの記録である。暴力そのもの以上に、家のルールが人格を削っていくところが怖い。「耐えるしかない」と飲み込んできた人にこそ届いてほしい。逃げることの正当性を、痛みを伴う形で知らせてくれる壮絶な実体験を描いたコミックエッセイだ。
■5）『血の轍』押見修造
愛情の顔をした介入ほど、逃げ道を消していく。
「しかしその後、母親によって彼の人生は一変する」という一文は、穏やかな予告ではなく宣告である。“どこにでもいる母”のはずが、息子の人生を静かに支配していく心理劇だ。愛情の形をした介入が、逃げ道を奪いながら進行するのがとにかく恐ろしい。親の干渉を「愛」と誤認してきた人ほど、読後に言いようのない寒さが残るはずである。
毒親マンガは、親を断罪して終わる娯楽ではない。「家族だから」という免罪符が、どこまで人を壊し得るかを可視化し、読者に境界線の引き直しを迫る装置である。GWのように家族の距離が縮む時期ほど、違和感は飲み込みやすい。まずは一冊、最も刺さる作品から手に取り、自分の人生の主語を取り戻してほしい。
この記事の画像を見る
▶毒親育ちの結婚
▶すべては子どものためだと思ってた
▶さよなら毒家族 アルコール依存症の祖母の呪縛から解放されて私を取り戻すまで
▶血の轍
■1）『毒親育ちの結婚』高嶋あがさ
結婚は祝福ではなく、毒親を再起動させるスイッチになる。
「子どもに暴言を吐きお金をせびる母。働かず女遊びばかりの父。」という一文だけで、家庭という密室の温度が立ち上がる。毒親のもとで育った姉弟が、弟の結婚をきっかけに家族の地雷原へ引き戻されていく物語である。祝福の席ほど毒親が堂々と介入できる、その構造がいちばん怖い。帰省や両家の顔合わせが憂うつな人の心にくるマンガになるにちがいない。
■2）『すべては子どものためだと思ってた』しろやぎ秋吾
「子どものため」が、いつの間にか支配の言い訳へ変わる。
「普通の幸せを願った母親が『毒親』へと変化していく過程」が、本作の核心である。子どものために正解を求めるほど、親の善意が支配へ変質していくセミフィクションだ。暴力より見えにくい「正しさ」「情報」「焦り」が、家族を追い詰める刃になるのが恐ろしい。親の期待や子育ての圧力に息苦しさを覚える人ほど、背中が冷えるはずである。
■3）『汚部屋そだちの東大生』ハミ山クリニカ
自宅は虫の這いまわる汚部屋で、トイレは7年間壊れている。
機能不全家庭の当たり前が、後になって虐待として輪郭を持つまでを描く。恐ろしいのは、異常が日常化すると本人が異常だと気づけなくなる点である。家庭の記憶を言語化できず苦しい人、過去を整理したい人に強く薦めたい一冊である。
■4）『さよなら毒家族 アルコール依存症の祖母の呪縛から解放されて私を取り戻すまで』ゆめの
「家族だから」の一言が、人生を削る“空気”になる。
依存と支配の空気に絡め取られた家から、著者が自分を取り戻すまでの記録である。暴力そのもの以上に、家のルールが人格を削っていくところが怖い。「耐えるしかない」と飲み込んできた人にこそ届いてほしい。逃げることの正当性を、痛みを伴う形で知らせてくれる壮絶な実体験を描いたコミックエッセイだ。
■5）『血の轍』押見修造
愛情の顔をした介入ほど、逃げ道を消していく。
「しかしその後、母親によって彼の人生は一変する」という一文は、穏やかな予告ではなく宣告である。“どこにでもいる母”のはずが、息子の人生を静かに支配していく心理劇だ。愛情の形をした介入が、逃げ道を奪いながら進行するのがとにかく恐ろしい。親の干渉を「愛」と誤認してきた人ほど、読後に言いようのない寒さが残るはずである。
毒親マンガは、親を断罪して終わる娯楽ではない。「家族だから」という免罪符が、どこまで人を壊し得るかを可視化し、読者に境界線の引き直しを迫る装置である。GWのように家族の距離が縮む時期ほど、違和感は飲み込みやすい。まずは一冊、最も刺さる作品から手に取り、自分の人生の主語を取り戻してほしい。