3児の母・小倉優子「イカの塩辛で旨み爆発パスタ」公開「発想がすごい」「センス抜群」の声
【モデルプレス＝2026/05/02】タレントの小倉優子が5月1日、自身のInstagramを更新。イカの塩辛を使ったパスタをレシピとともに公開し、話題となっている。
【写真】42歳3児のママタレ「発想がすごい」キャベツ・にんにく使用のイカの塩辛パスタ公開
小倉は、「イカの塩辛のコクと塩気で、シンプルなのに美味しいパスタです」とつづり、動画を投稿。材料にイカの塩辛、にんにく、キャベツなどを使用した「イカの塩辛で旨み爆発パスタ」を作る様子を、にんにくのみじん切りから最後の完成まで、全工程を紹介する動画を公開した。「塩辛は加熱しすぎると風味が飛びやすいので、さっと火を通す程度で大丈夫です」とポイントも紹介しており、材料やレシピの詳細も投稿。動画の最後には、子どもたちが美味しそうにパスタを食べる様子も公開している。
この投稿に、ファンからは「発想がすごい」「いい匂いしてきそう」「イカの塩辛を使うアイディアがセンス抜群」「簡単で美味しそうだから真似したい」「料理上手で尊敬する」「絶対美味しい」などという反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳3児のママタレ「発想がすごい」キャベツ・にんにく使用のイカの塩辛パスタ公開
◆小倉優子、手作りパスタ公開
小倉は、「イカの塩辛のコクと塩気で、シンプルなのに美味しいパスタです」とつづり、動画を投稿。材料にイカの塩辛、にんにく、キャベツなどを使用した「イカの塩辛で旨み爆発パスタ」を作る様子を、にんにくのみじん切りから最後の完成まで、全工程を紹介する動画を公開した。「塩辛は加熱しすぎると風味が飛びやすいので、さっと火を通す程度で大丈夫です」とポイントも紹介しており、材料やレシピの詳細も投稿。動画の最後には、子どもたちが美味しそうにパスタを食べる様子も公開している。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「発想がすごい」「いい匂いしてきそう」「イカの塩辛を使うアイディアがセンス抜群」「簡単で美味しそうだから真似したい」「料理上手で尊敬する」「絶対美味しい」などという反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】