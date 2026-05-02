「双子が別々で買いに行ったドーナツ。同じなのか？ 違うのか？」



【動画】せーので開封…違う？同じ？双子のリアクションに注目

そんなコメントが添えられた“検証”動画が、いま大きな注目を集めています。映っているのは、一卵性双生児で8歳の男の子。右が兄の「そうた」くん、左が弟の「はるた」くんです。白い帽子に赤いトレーナーを着たふたりは、当然ながら見た目はそっくり。



お母さんはこの日、「ずっとやってみたかった」というある実験を試してみることに。そうたくんとはるたくんを連れてドーナツ屋さんへ行き、ひとりずつドーナツを2つ買ってきてもらいます。ひとりが買っている間、もうひとりは席でゲームをしながら待機。お互いに何を買っているかは見ないルールにしました。



そうしてドーナツを購入したふたり。席について袋を前に、いよいよ検証スタートです！



まずは、1個目。お母さんが「3、2、1」とカウントダウンすると、そうたくんが取り出したのは「チョコレート」、はるたくんは「ポンデリング」でした。



次に2個目。ふたりが声をそろえて「3、2、1」と合図します。取り出したのは…そうたくんが「ポンデリング」、はるたくんは「チョコレート」。



最後に「せーの！」で2つを並べると、なんとふたりとも「チョコレート」と「ポンデリング」の組み合わせ！ 取り出す順番こそ違えど、選んだ種類は見事に一致しました。



Instagramで公開されたこの動画には、9.9万件超の「いいね」が集まり、「すごい！」「さすが双子ちゃん」と感嘆の声が続出。投稿主のお母さん、nozomi.mさん（@mihanozo）にお話を伺いました。



おそろいが普通ーー双子ならではの感覚

ーー今回の実験をやってみようと思われたきっかけを教えてください。



「生まれてからずっと一緒の双子たちの好みがシンクロするのか検証してみたかったため、2人で別々にドーナツを買いに行かせてみました」



ーーおふたりとも結果に驚くというより、自然に受け止められている様子が印象的でした。



「私は種類までそろうとは思わなかったのでびっくりしましたが、双子たちは生まれた時から基本、服も持ち物もおもちゃも何もかもが同じという環境で育ってきたためか、同じ物を買ってきてもあまり驚いておらず、むしろそれが普通、当たり前という感覚でいたように思います。昔からおやつも持ち物も同じじゃないと喧嘩が始まるので、本人に確認はしつつですが、基本同じものを持たせていました。だからか、本人たちもおやつを同じものにしたり、食べるタイミングを合わせたりしています（笑）」



運動大好き！ともに頑張るふたりの日々

ーーやはり、ふだんから行動などはよく似ているのでしょうか。



「ふたりとも歩き出した頃から、動くのが大好きな活発系男子でした。大きくなってからも運動好きは変わらずで、縄跳び大会や持久走大会では入賞したりとスポーツが得意ですね。今は年中さんから始めたスイミングとサッカーを続けて頑張っています。挫折したり、うまくいかないこともたくさんありましたが、辞めたいとは言わず最後まで粘り強く頑張る姿勢は、お互いに切磋琢磨しているからか、そっくりだなあと思います」



ーーほかにも「双子ならでは」と感じたエピソードがあれば教えてください。



「さすがに驚いたのは、小学校に上がって別々のクラスになり、違う先生に教わるようになったときのことです。ある日、それぞれのクラスで受けたテストを持ち帰ってきたのですが、表面はふたりとも100点満点。ところが裏面を見ると、1カ所だけ間違えていたんです。どこを間違えたのか確認したら、ふたりとも同じ箇所で、書いている内容まで全く同じだったことにはびっくりして笑いました。別々の部屋で受けているので相手の答えを見たはずはなく、双子のシンクロというか、脳の作りが似ているのかと不思議な気持ちになりましたね」



慎重な兄とやんちゃな弟 性格は正反対！？

ーーはるたくんとそうたくん、ふだんはどのような性格ですか。



「性格はわりと真逆で、『足して2で割りたいな』と思うほどです。兄はちょっとマイペースで慎重派、びっくりするほど謙虚なタイプ。ひょうきんで優しいのでクラスの子を笑わせたり、女の子にはすごく可愛がってもらったりしています。弟はやんちゃで元気、いつでも全力で取り組む前向きなタイプ。やんちゃさが目立ちますが、実は周りをよく見て気遣いができる繊細な一面もあります。ふたりとも賑やかですが、とても優しく素直で純粋な子たちです」



リプライ欄には、双子ならではの神秘的なつながりに驚く声や、同じく双子のエピソードをもつユーザーからの体験談などコメントが相次いでいます。



「かわいいーー」

「すごいですね！」

「以心伝心なのかな」

「さすが双子ちゃん！」

「双子ちゃんって不思議ですね」

「私も双子なので今度姉とやってみます！」

「最初、おっ？ 違うのか？ と思ったけど一緒！すごーい」

「出す順番は違えど、同じものを買ってる！ 双子ってすごい！」

「私は兄弟姉妹とすべての好みが真逆だからこれはすごいと思った」

「好みあるんじゃない〜？と思ったら一緒！ 双子って何だか神秘的だな」

「私の母も二卵性の双子ですが、お寿司の食べる順番が同じでした（笑）」

「さすが双子ちゃん！ 双子ちゃんじゃないと経験できないからうらやましいな」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）