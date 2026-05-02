◇プロ野球セ・リーグ 中日4-0広島(2日、マツダスタジアム)

中日の大野雄大投手が通算100勝目を達成。試合後に喜びの声をファンに届けました。

今季5試合目の登板となった大野投手はこの日、6回99球、4奪三振無失点の好投。降板後にチームが4点を挙げ勝利投手となりました。

大野投手は試合を振り返り「球にばらつきはあったんですけど、石伊(雄太)がうまくリードしてくれて、野手のみんなもしっかり守ってくれてなんとか粘ることができました」とコメントしました。

自身のプロ100勝目について「自分の力だけでは100も勝てなかったと思いますし、僕に関わってくださった皆様に感謝の気持ちを伝えたいです。ドラゴンズファンもいつも応援してくださって100勝を届けられて良かったです。またカープファンの皆さんも喜んでくださってる方がすごく多くて、ありがとうございます」と敵地で多くの声援を送ったファンに感謝の言葉を送りました。

次の目標に大野投手は「次の目標は101勝目になると思います。岩瀬(仁紀)さんがよくセーブの節目で次のセーブ数を言っていたので、僕もまずは101勝を目指して次回登板頑張っていきたい」と中日OBの守護神・岩瀬仁紀さんの言葉を借り、ファンに伝えました。