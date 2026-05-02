木村文乃、祖父母の家が「突然旅館になっていた」全貌公開 実家の家業も明かし驚きの声相次ぐ「広々してて豪華」「初めて知った」
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の木村文乃が2026年5月1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。母の実家が旅館になっていたことを明かし、友人らと訪れる様子を公開した。
【写真】38歳ママ女優「広々してて豪華」突然旅館になった母の実家公開
冒頭で木村は、2025年3月に撮影した動画を公開。「緊急事態です。自分がこんなことをYouTubeで撮りながら言うときがくるとは思わなかった」と前置きし、「おじいちゃんとおばあちゃんのお家が青森にあるんですけど、お家が突然旅館になっていたということを昨日聞き、それはどういうこっちゃと事情を聞きに青森に来たところです」と説明していた。
その後、後日撮影した動画も披露。旅館となった母の実家を友人らとともに訪れる様子をはじめ、叔父が経営するワイナリーを見学したり、サムギョプサルパーティーを楽しんだりする姿を公開。木村は「なんでサムギョプサルかというと、木村家の家業っていうのかな。お豚さんを育ててるんですよ」「今回は友達たちを呼んで、母の実家の『木村牧場』のお豚さんを使ってサムギョプサルをみんなに食べてもらおうっていう私の振る舞い会でございます」と明かした。
この動画を受け、ファンからは「広々してて豪華」「初めて知った」「びっくり」「すごい綺麗な旅館」「泊まりたい」「羨ましい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「広々してて豪華」突然旅館になった母の実家公開
◆木村文乃、母の実家が突然旅館に
冒頭で木村は、2025年3月に撮影した動画を公開。「緊急事態です。自分がこんなことをYouTubeで撮りながら言うときがくるとは思わなかった」と前置きし、「おじいちゃんとおばあちゃんのお家が青森にあるんですけど、お家が突然旅館になっていたということを昨日聞き、それはどういうこっちゃと事情を聞きに青森に来たところです」と説明していた。
◆木村文乃の投稿に反響
この動画を受け、ファンからは「広々してて豪華」「初めて知った」「びっくり」「すごい綺麗な旅館」「泊まりたい」「羨ましい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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