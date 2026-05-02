◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

前日雷雲接近のためサスペンデッドになった第２ラウンド後に第３ラウンドが行われ、１６位で出た片岡大育（Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ）は５バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算８アンダーでトップと４打差の７位に浮上した。「今日一日、本当に完璧なゴルフだった。１５番はピンチがあったけど、そこをうまくしのぎきれた。それ以外は本当に危なげなかった。ショットもパットも安定していた」と自らに合格点を与えた。

１番でピン右奧２・５メートルを沈めてバーディー発進し、波に乗った。４番、６番でもスコアを伸ばし、８番では残り１２０ヤードの第２打をピッチングウェッジでピン左４メートルに運んだ。「完璧にスライスラインを読み切って取れたバーディー。すごく気持ち良かった」。１５番パー５でティーショットを左に曲げ、この日唯一のピンチを迎えた。２００ヤード残った第３打をグリーン左までなんとか運び、４オン１パットでパーセーブした。

「何が何でも優勝したい」と力を込めたのは、１０年前の悔しさが今も脳裏にあるからだ。２打差の単独首位で迎えた２０１６年の最終日。２打リードの１７番で、第１打を左に大きく曲げて痛恨のダブルボギー。プレーオフの末に金庚泰（キム・キョンテ、韓国）に敗れ、ゴルフ人生で初めて号泣した。「１回ちょっと勝ちかけたので。やっぱりあれは一生覚えている。コースに来る度に思い出す」。翌年は３位で最終日最終組に挑むも、伸ばしきれず４位に終わった。

２０１９年に、６年間守ってきたシード権を喪失。追い打ちをかけるように、２０年頃に顔面神経麻痺（まひ）が発症し、スイングに影響を及ぼした。３７歳のベテランは苦労を重ねながら、昨年の最終予選会を１位で通過した。「無駄な一打を打たないというテーマが、今の自分のゴルフにもつながっている。４日間を通じてそういうゴルフがしたい」

１７年ダイヤモンドカップ以来のツアー４勝目がかかる。ティーショットが曲がらない片岡は、フェアウェーが狭く狙い所が絞られる和合を苦にしない。「自分に向いているコースだと思うので、チャンスを逃さないように。明日一日、大はまりを期待したい。パターに全集中したい」。１０年前のリベンジへ、心は燃えている。