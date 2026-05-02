浦和が田中達也暫定監督で２連勝　元鹿島ＭＦ安部裕葵＆ルーキーＭＦ植木颯を先発抜てきとカラー満載

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節 浦和―千葉（２日・埼玉スタジアム２００２）

浦和がホームで千葉に２―０と勝利し、田中達也暫定監督の就任から２連勝を飾った。この日は元日本代表ＭＦ安部裕葵が、２３年の浦和加入後初、Ｊリーグでは鹿島時代の１９年４月２９日の横浜Ｍ戦以来２５６１日となる先発出場。ボランチでは大卒ルーキーのＭＦ植木颯がプロ初先発を果たした。トップチームの指揮は今季限りで、来季はＵ―２１チームの監督就任が決定している田中監督だが、自身のカラーを存分に出したメンバー構成で勝利をつかんだ。

前節勝利した川崎戦に続き、この日も立ち上がりから試合を優位に進めて攻撃陣がのびのびと躍動。前半４１分、ショートコーナーからＭＦサビオのクロスを、ファーサイドのＤＦ根本健太がヘディングで合わせて先制に成功した。後半１９分には、安部と代わって途中出場したＦＷ小森飛絢が強烈な左足ミドルシュートを決めて追加点。小森はベルギー１部シントトロイデンに移籍前、２４年まで３シーズン在籍した千葉との初対戦で、前節川崎戦に続いて２試合連続ゴールとなった。

スコルジャ監督の解任により４月２８日に就任した田中監督は、翌２９日の川崎戦で２―０と勝利。わずか１日の準備期間でビルドアップの整理などを行い、チームの連敗を７で止め、緊急登板でサポーターの心をつなぎ留めたが、この日も内容が伴った勝利を挙げた。