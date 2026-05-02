FC東京がホームで川崎Fに2―0で勝利し、4連勝を飾った。FW佐藤恵允（24）が今季5点目となる先制弾を挙げてチームをけん引。味スタでは2017年3月18日以来3332日ぶりの多摩川クラシコの勝利で、暫定ながら首位に躍り出た。

苦しい立ち上がりとなったが、チーム全員で耐えてはね返した。すると、前半41分だった。

「前節は決められなかったけど、大事な時に決められるのがオレだと思います」

そう口にした佐藤恵が中盤で奪ったボールを持ち上がってラストパス。ボールを受けた、佐藤龍が左足でシュートを放った。そのこぼれ球に素早く反応した、佐藤恵が左足で押し込んでゴールネットを揺らした。

「ずっと相手のパスは狙っていた。リュウにラストパスを出して決めてもらいたかったけど、うまくこぼれてきた。そこに入っていけたことと、そのボールにうまく反応できた自分を褒めたい」

そう胸を張った。さらに、後半12分には「目が合った」という佐藤龍の縦パスを引き出し、そこから前線にスルーパスを通した。それをエリア内で受けた仲川が粘り、こぼれたボールを野澤が流し込んで川崎を突き放した。

この結果、暫定ながら鹿島に勝ち点で並び、得失点差で首位に立った。

「大分、プレッシャーは与えられている。ここから全勝すれば、自力優勝もできる。相手というよりも自分たちが全部勝つことだけを目指したい。勝つためには得点が必要なので、オレが決めます」

グループステージ優勝へひた走る青赤を佐藤恵がけん引していく。