この春訪れてほしい「お得なおでかけスポット」！



自然に囲まれた高級宿泊施設に春の味覚・山菜……「雪国の春」をお得に楽しめるお出かけスポットを橋本華歩アナウンサーが訪れました。

◆古民家ホテル「ryugon」（南魚沼市）

お邪魔するのは、南魚沼市にある古民家ホテル「ryugon（リュウゴン）」。



老舗旅館をリニューアルした日本らしさが人気で、全国から……そして海外からも客が集まる宿泊施設です。取材当日も県外からの宿泊客が……





◆高級宿泊施設で"お手伝い"！？ 驚きのお得サービスが登場！

シンガポールから訪れた人「このホテルが大好きです。モダンなデザインでありながら、古き良き日本の文化を感じられるからです」東京から訪れた人「年に数回くらいなんですが、ここの庭が広くてリラックスできる空間が好きで使わせていただいております」そんな人気のお宿で早速リラックスタイム！かと思いきや……

支配人「こちらエプロンです」



橋本アナ「エプロンを受け取りました。お手伝い頑張ります！」



渡されたのはエプロン……朝食会場で待っていたのは……"皿洗い"です。



橋本アナ「軽くゆすいで…かける」

支配人「まだたくさんあります」

橋本アナ「はい、頑張ります！」



実は、ryugonでは「お手伝い」をすると敷地内にある施設に無料で宿泊できるんです。(※素泊まり)



支配人「しっかりとしたやり方も教えますし、わからないことがないように私たちもしっかりレクチャーしてますので気軽に入れると思います」



1泊につき5時間のお手伝い……



スタッフ指導のもと、皿洗いや掃除などに励みます。



ryugonの通常の宿泊料は1泊1万3440円から。(※素泊まり・税込み)



それが“お手伝い”で無料になるなんて！

◆「訪れる場所」ではなく「帰ってくる場所」に……温かい体験を提供

実はこのサービス、県内の宿泊施設で行っている「帰る旅プロジェクト」の一環です。



この地域が「訪れる場所」ではなく「帰ってくる場所」になって、より身近に感じてほしいという思いから始まりました。



小野塚敏之 支配人

「来ていただいた方が私たちと触れ合って、普段どんな仕事をしているのかというのが半分。残り半分については一般のお客様と変わらない滞在をしていただきますのでryugonの中で思う存分くつろいでいただく」



お手伝いが済んだら、いよいよリラックスタイム……



宿泊は別の建物ですが、ラウンジや温泉は宿泊客と同じように利用できます。



橋本アナ「心が安らぎますね～」

◆南魚沼産コシヒカリや春の味覚・山菜を堪能！

お腹がすいてきたら……追加のプランで地元のとっておきグルメを堪能できます。



橋本アナ「お料理教えてください！」

関さん「はい、楽しくいきましょう！」



南魚沼市に住む関アツ子さん(77)です。

体験するのは関さんと一緒に料理をする「土間クッキング」。

（体験料：一人3850円（2人～））



地元の食材ふんだんに使った「きのこ汁」の作り方を教わりました。



橋本アナ「立派なにんじんですね～甘そう！」

関さん「おいしいよ、雪下にんじんこれね」

橋本アナ「雪下にんじん！」

関さん「だから生で食べるとすごく甘いの」

橋本アナ「生でいただきます！甘い！みずみずしい！」



雪国が育んだ味に思わずほっこり…

さらに、南魚沼市の名物といえば…



自ら火を起こして炊きあがったふっくらツヤツヤのご飯…



関さんお手製の山菜料理や、地元の野菜を使った心づくしのお膳も並びました。



橋本アナ「ではいただきます！最高級ですこれ。噛むごとにおコメの甘みがじゅわっと出てきますし、炭火の良い香りもして南魚沼産のコシヒカリをかまどでね…」

関さん「ほんと贅沢なこと」



そして、春の味覚・山菜も……



橋本アナ

「なんて鮮やかなんでしょう…おいしい！うまみがしっかりと伝わってきますし、ごま油もまた合いますね」



愛情が詰まった山菜料理……関さんにとっても幸せな時間だといいます。



関アツ子さん

「自分の作ったものを召し上がってもらったり、私が山に行ってとってきたものを『おいしい、おいしい』って食べてもらうと私も幸せになれるしお客様も幸せになれる」

◆山菜が獲り放題！？お得な収穫スポットへ

お手伝いに励んだ橋本アナ……続いては南魚沼市のお隣・十日町市へ。



ぜひ家でも食べたいと、山菜を収穫しに来ました！



山菜園を管理する地元のコメ農家・村山良一さんの運転で山の中へ進んでいきます。



村山良一さん「ここの山は本当に宝の山なので。ウドもわらびもぜんまいもいっぱい出ますので」



「山菜の宝庫」という場所へ向かっていくと……



広がっていたのは、地面を埋め尽くすほどの山菜。こちらの山菜園では2000円で2キロまで山菜が獲り放題です。



村山良一さん

「雪国の特性として、残雪が向こうにあるんですけど。

そこで取るふきのとうは日に当たってなくて甘くておいしいのが獲れますので」

◆はじめての山菜獲りに挑戦！

取材をした4月中旬は「ふきのとう」や「こごみ」が旬の時期。



山菜のプロ・村山さんの指導のもと初めての山菜取りに挑戦です！



村山さん「そこをぐっと！」

橋本アナ「ぐっと！獲れた！初ふきのとう獲れました！山菜のいい香りする」



王道の天ぷらもよし、くきが長いものは煮つけやふき味噌にして食べるもよし。



橋本アナ「いっぱい獲るぞ！容量つかめてきたぞ」

村山さん「うまくなってきた」



精が出ますねぇ～

◆山の恵みに感謝…ふきのとうをおいしくいただきました！

橋本アナ「じゃーん！いっぱい獲れました！大量です！」



収穫した「ふきのとう」でペペロンチーノを作った橋本アナ。



村山さんが耕作放棄地を整え、山菜が収穫できるようになったこちらの山菜園。山の恵みに感謝ですね！



村山良一さん「残雪と新緑、青空…澄んだ空気を吸いながら楽しく山菜獲りをできれば。自分一人では獲れないので、みなさんから来てたくさん獲ってもらいたい」



これからの時期はやまうど、わらびなどが芽吹き6月末までは山菜を収穫できるということです。



橋本アナ「新潟からとっておきのお得スポットを紹介しました。地元の"ほっこり感"を堪能しに訪れてみてはいかがでしょうか」