The Novembersが、2年半ぶりの新作となるEP『合奏する、エンジン』を5月20日に配信リリースする。

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5月22日の札幌公演を皮切りに全6都市のライブハウスを巡るツアー『TOUR 2026「合奏する、エンジン」』と同じタイトルとなる本作には、「HERO」「The Singing Engines」「遥か彼方」「合奏 -Hold me Hold me Hold me-」の全4曲を収録。「HERO」では、阿部芙蓉美がゲストボーカルとして参加していることも発表された。また、同ツアーのライブ会場では、本作のCDが手売り販売される。

さらに、7月12日には3年連続となるタイ バンコク公演も決定。The NovembersのオフィシャルYouTubeチャンネルにてツアーティザー映像も公開となった。

・The Novembers 小林祐介コメント

いよいよ今月から始まるツアー「合奏する、エンジン」最新型の自分たちでみんなに会いに行けることに胸を躍らせています。

前作のアルバム「The Novembers」のリリースから約2年半、僕たちは新しい作品「合奏する、エンジン」を発表します。実はツアー後もっと先にリリースするつもりでいた音楽たちの一部ですが、今だからこそ発表しようとバンドで決めました。より純度を高めた形で。4曲入り、1曲ごとにメンバーそれぞれのパーソナリティが反映された作品です。音楽家として、社会人として、一人の大人として、人間として、違う誰かと合奏することの意味や喜びを噛み締めています。当たり前でない平和や幸せを勝ち取るために今日できる事、小さなことでも持ち寄りましょう。そして、またいい未来で会いましょう。

小林祐介

（文＝リアルサウンド編集部）