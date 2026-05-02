TBS系で放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』の主題歌「愛々」を手がけた森山直太朗と新井順子プロデューサーの対談インタビューが公開された。

参考：『田鎖ブラザーズ』はなぜ唯一無二のサスペンスに？ “定番”を覆す3つの見え方

本作は、2010年4月27日の殺人事件時効廃止のわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、法では裁けない犯人を自らの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。映画『ラストマイル』やTBSドラマ『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』などで知られる新井順子がプロデューサーを務める。

主題歌のオファーについて新井プロデューサーは、ドラマの企画書を書いている時に森山が歌う「愛し君へ」を繰り返し聴いていたことを明かす。「あのドラマといえばこの曲」という強いイメージがあり、最初から本作の主題歌は森山というイメージを持っていたという。森山の声について「声は音というか、楽器のようなものだと思っていて。声だけでしびれる感覚があって」と魅力を語り、オファーに至った経緯を振り返った。

「愛し君へ」をイメージしていたと伝えられていた森山だが、「自分をなぞるような作り方、いわゆる“自己模倣”は、クリエイティブにとって“敵”のようなものだと思っている」と語る。そのため一度そのイメージは忘れ、ドラマの中の景色やパッションをフラットに感じる時間を持ち楽曲制作に向き合ったという。

完成した楽曲「愛々」を聴いた新井プロデューサーは、「本当にいい曲だなと思いました。「愛し君へ」とはまた違いますが、この物語をしっかり噛みしめて作ってくださったことが伝わってきて、この作品に間違いなくハマるなと感じました」と太鼓判を押す。

楽曲のこだわりについて、森山は「メロディーに収まりきらない語り口調の部分だと思います」と明かす。「その中に収まりきらない思いや旋律があって、それが崩れたメロディーや譜割りとして表れている。それがこの曲の“揺らぎ”になっているのかなと」と分析。新井プロデューサーも「それが“森山直太朗らしさ”でもある」と語り、届いた音源でそのまま進行した裏話を披露した。

さらに新井プロデューサーは、最後の大サビについて「風が吹き抜けるような感じがして」「兄弟の叫びのようにも聞こえませんか」と表現。「あの二人は表にはあまり出さず淡々としていますが、内側では強い感情が燃えている。その思いを曲が代弁してくれているようで、『この兄弟の曲だな』と感じました」と語る。森山によると、この部分は原摩利彦と須原杏のアレンジによるもので、「ドラマとの境界が溶けるような瞬間があって、映像の力も大きいですし、編曲にもすごく助けられました」と感謝を口にする。

放送に先駆けて本編を鑑賞した森山は、「純粋に感動しました。物語そのものに引き込まれたのはもちろんですが、音楽と映像の融合の仕方にも驚かされて」と絶賛。また、「この曲をドラマの最後の“一筋の救い”のような存在にしたい、ただ絶望だけを描く作品にはしたくない」という新井プロデューサーの言葉に触れ、「『言ったことはやる』という新井さんの姿勢がかっこいいなと感じました」とリスペクトの念を示した。

タイトル「愛々」に込められた思いについて、森山は「人はそれぞれの人生の中で、親や友人、先輩後輩、ライバルなど、さまざまな関係に支えられて生きている。でも、その関係がずっと続くこともあれば、どこかで断ち切らなければいけない瞬間もある」と語る。そうした小さな“対（つい）”の関係が連なって世界ができているという俯瞰的なイメージを込めたという。さらに、「宵々」や「折々」といった繰り返しの言葉の響きが好きで、「なじみがあるようで新しい」と感じたことから名付けたことを明かした。

最後に新井プロデューサーは、放送に先駆けて楽曲を公開していることに触れ、「あらかじめ曲を体になじませておくことで、より作品に入りやすくなると思ったんです」と意図を説明。「この曲があることで、単なるサスペンスではなく“兄弟愛の物語”として伝わると感じています。きっと自然と物語に入っていただけると思いますので、それぞれの「愛々」を感じながら楽しんでいただけたらうれしいです」と視聴者へメッセージを送った。（文＝リアルサウンド編集部）