渡辺翔太のTOD’Sルックまとめ！爽やかなベージュからマスタードカラーまで多彩な着こなしに「かっこよすぎて溶けそう」「美しい横顔にうっとり」「スタイル良すぎる」「全身の色合いが最高」

【写真】TOD’Sをまとった渡辺翔太（全7枚）／渡辺が投稿したポップアップイベントのオフショット（全3枚）

Snow Manの渡辺翔太が、4月29日より伊勢丹新宿店で開催されているTOD’S（トッズ）のポップアップイベントに来場した。

■渡辺翔太、トッズのポップアップイベントに来場

伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージで開催中のウィメンズ ポップアップ『トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ』は、「イタリアのバカンス」のタイトルどおり、地中海の島々を巡る夢のヨットクルーズを思わせる会場に、洗練されたサマースタイルのコレクションが並ぶイベント。

トッズのブランドアンバサダーを務める渡辺は、同イベントに来場。公式Xでは、会場でバッグを手に取る姿や、リラックスした表情で会場を楽しむ様子が公開された。

■ベージュ、ブラウン、マスタードカラーの多彩なルック

公開されたショットでは、渡辺がトッズのポップアップ会場でさまざまなスタイリングを披露。

最新コレクションのショートジャケット＆パンツを合わせたベージュのセットアップでは、ブルーのバッグやシューズをアクセントに効かせた軽快なサマールックを見せている。

また、ブラウンのセットアップ姿では、編み込みデザインのバッグを手に鏡越しに視線を向けるショットも公開。落ち着いたトーンの中にリラックス感のある雰囲気が漂う。

さらに、マスタードカラーのシャツを羽織ったスタイルでは、ブルーのバッグを合わせた配色も印象的。会場のヨットクルーズを思わせる世界観の中で、自然体な表情や笑顔を見せる姿も収められている。

■自身のInstagramでもオフショットを公開

渡辺は自身のInstagramでも「オフショット」というコメントを添えて、同イベントでの写真を公開。

ブラウンのセットアップ姿で遠くを見つめる全身ショットをはじめ、会場内で脚を組んで座る姿や、マスタードカラーのシャツをまとった笑顔のショットなどを披露した。

SNSでは「かっこよすぎて溶けそう」「美しい横顔にうっとり」「品があって素敵」「セットアップ似合う」「笑顔かわいすぎる」「しょっぴーとTOD’Sの相性良すぎる」「全身の色合いが最高」「表情管理の天才」「スタイル良すぎる」といった声が寄せられている。

Snow Man

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