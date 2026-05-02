「よくない家庭の子だから」親の再婚のせいで友達が遊べなくなった!?「再婚って悪いことなの…？」子どもの疑問と孤独を描く【作者に聞く】

「よくない家庭の子だから」親の再婚のせいで友達が遊べなくなった!?「再婚って悪いことなの…？」子どもの疑問と孤独を描く【作者に聞く】