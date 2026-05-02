ゴールデン・ウィーク本番の５連休が始まり新幹線では、帰省ラッシュの混雑がピーク迎えています。



午前１０時半ごろのＪＲ新潟駅では、東京方面から下りの新幹線が到着するたび大きな荷物をもった

家族連れがホームに降りてきました。



■東京から帰省

「（夫婦）２人とも新潟なので孫を会わせに」

■５歳

「じじばばちょっと疲れてるから休ませてあげる」

Ｑ新潟で何が食べたい？

「そば」

■東京から帰省

「ばあちゃんの家に行って遊んだり山菜を取りに行ったりします」



ＪＲによりますと、上越新幹線の自由席の乗車率が最大で１４０％、

北陸新幹線も最大で１４０％でした。

指定席は夜の便までほぼ満席となっています。



Ｕターンは５日がピークになる見込みです。