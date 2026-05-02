連休スタート 新幹線の帰省ラッシュがピーク
ゴールデン・ウィーク本番の５連休が始まり新幹線では、帰省ラッシュの混雑がピーク迎えています。
午前１０時半ごろのＪＲ新潟駅では、東京方面から下りの新幹線が到着するたび大きな荷物をもった
家族連れがホームに降りてきました。
■東京から帰省
「（夫婦）２人とも新潟なので孫を会わせに」
■５歳
「じじばばちょっと疲れてるから休ませてあげる」
Ｑ新潟で何が食べたい？
「そば」
■東京から帰省
「ばあちゃんの家に行って遊んだり山菜を取りに行ったりします」
ＪＲによりますと、上越新幹線の自由席の乗車率が最大で１４０％、
北陸新幹線も最大で１４０％でした。
指定席は夜の便までほぼ満席となっています。
Ｕターンは５日がピークになる見込みです。
午前１０時半ごろのＪＲ新潟駅では、東京方面から下りの新幹線が到着するたび大きな荷物をもった
家族連れがホームに降りてきました。
■東京から帰省
「（夫婦）２人とも新潟なので孫を会わせに」
■５歳
「じじばばちょっと疲れてるから休ませてあげる」
Ｑ新潟で何が食べたい？
「そば」
■東京から帰省
「ばあちゃんの家に行って遊んだり山菜を取りに行ったりします」
ＪＲによりますと、上越新幹線の自由席の乗車率が最大で１４０％、
北陸新幹線も最大で１４０％でした。
指定席は夜の便までほぼ満席となっています。
Ｕターンは５日がピークになる見込みです。