＜第4回横浜国際映画祭オープニングレッドカーペット＞◇2日◇横浜・赤レンガパーク

DMM TVオリジナル「外道の歌SEASON2」主演の窪塚洋介（46）は、共演の、あのを横に「こんにちは、あの塚です」とあいさつすると、池内博之（49）も「あの内です」と続き、観客を笑わせた。

窪塚は「ギャグです。昨年はSEASON1で立たせていただき、好調でSEASON2…皆さんのおかげです」と観客に感謝。「DMMさんによると登録者が増えていると…このままいくとSEASON3あるんちゃうん？」とSEASON3の制作を猛リクエスト。「あのさん、池内さん…極濃なメンバーが出ていただいて、心の声が漏れてしまいましたけど…それでは1曲、お願いします。池内さんが踊ればいいですか？」と、あのと池内に呼びかけた。

あのは「SEASON2から参加させていただいた、あのです。僕もですけど、キャストの皆さまがとても、とても熱量を持って挑んだので、SEASON3あるんちゃうん？ と」と窪塚に続いた。池内も「あの内です。僕もSEASON2から参加し、楽しい現場。あの塚くんと久しぶりに共演でき、楽しい現場。シーズン3も願っています」と期待した。