井上尚弥―中谷潤人の世紀の一戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が2日、東京ドームで激突する。世紀の一戦に海外メディアも続々と来日する中、決戦当日の朝、会場周辺に広がった光景に記者も思わず目を奪われていた。

早くも熱気に包まれた。日本ボクシング史に残る名勝負が期待されるビッグマッチ当日、東京ドーム周辺にあったのはファンによる長蛇の列。世紀の一戦の記念グッズを求め、熱心なファンが朝から集結。列は折れ曲がりながら伸びていた。

米国の権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」のトム・グレイ記者がその様子を動画に収め、自身のXに「これはグッズだけの場所。これはワイルドだ！」と文面につづって公開。投稿されたのは午前9時53分で、井上―中谷戦のゴングが鳴るとされる午後8時頃から10時間以上も前の出来事に驚いていた。

この投稿に海外ファンからも「これは凄いな。グッズがどうしても欲しい」「皆静かでリスペクトに溢れている。アメリカだったらカオスになっているだろう」「イノウエvsナカタニの話題性に疑問を呈した人たちへ」といった声が寄せられている。



（THE ANSWER編集部）