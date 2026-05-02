井上尚弥―中谷潤人

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する。歴史的一戦をメインに据えた興行は午後1時に開場し、第1試合が始まる3時には客席を多くのファンが埋めた。この光景に、取材に訪れた海外メディアも仰天している。

日本ボクシングファンの熱気が東京ドームに充満していた。第1試合、WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦として行われた富岡浩介―田中将吾戦のゴングが鳴る頃には多くのボクシングファンが来場。メインの井上―中谷戦まで5時間以上はあろうかという状況だったが、この歴史的イベントに対するファンの熱量が感じられた。

取材に訪れた海外メディアには新鮮に映った。米専門メディア「ボクシング・シーン」の英国出身記者、トム・アイバース氏に話を聞くと「日本の観客は素晴らしいね！」と驚いた様子だ。「メインカードの何時間も前なのに、これだけの人たちが集まっているなんて！ ロンドンではないことだ。いつもメインの1時間前ぐらいだよ」と証言する。

さらに、アイバース記者は「この前のデオンテイ・ワイルダー（米国）の試合だって、メインの30分前ぐらいになって、ようやく人が来始めていた。個人的にはそれは愚かなことだと思う」と指摘。4月4日（日本時間5日）に英ロンドンで行われたWBC元ヘビー級王者の試合を引き合いに出し、日本のボクシングファンに対する驚きを深めていた。



（THE ANSWER編集部）