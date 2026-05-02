フジテレビの内田嶺衣奈アナが1日、自身のインスタグラムを更新。出産を経て育児休暇から復帰したことを報告した。



【写真】約1年半ぶり ママになって戻ってきた職場結婚の女子アナ

内田アナは2025年1月下旬に第1子を出産。同年3月に我が子の誕生と育休に入ることをインスタグラムで報告している。「お久しぶりです 今週から復職いたしました！」と記し、「私は切迫早産で少し早めにお休みに入らせてもらった事もあり、およそ1年半ぶりとなる出社でした」と伝えた。



「浦島太郎で不安でいっぱいで、出社前日は震えが… 新入社員の時のような緊張感で会社に向かいました。笑」と久々の仕事を前にした際の心境を明かす。ただ、不安は杞憂だったようで「おかえり～待ってたよ～と想像していた以上にみんなが温かく迎えてくれて、とてもホッとしました！」と感謝した。



これまでと生活リズムも変わるが、「息子にとっても私にとっても、 家族みんなにとって新たなステップ。 お互い新生活に少しずつ慣れていきながら、 前向きに働いていきます」と前を向く。「また何かでみなさまとお目にかかれることを楽しみにしています よろしくお願いします♡」とつづった。



ファンからは復帰を歓迎する「お帰りなさい」の声とともに、子育てに仕事と忙しくなる日々に「まずは自分のペースでゆっくりと！」「やること、考えることいろいろ沢山あるけど、健康に気をつけて」とエールも。「主婦の視点での活躍、楽しみにしています」と期待するコメントも寄せられていた。



内田アナは1990年生まれ、東京都出身。上智大文学部を卒業し、フジテレビに2013年入社。21年に同局社員と結婚した。実用フランス語技能検定2級の資格を持っている。



（よろず～ニュース編集部）