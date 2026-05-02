『DASH!!』城島茂、森本慎太郎＆藤原丈一郎を率いて26年目の米作りスタート 篠塚大輝にはバラエティーのノウハウ伝授
城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、松島聡（timelesz）、藤原丈一郎（なにわ男子）、篠塚大輝（timelesz）が、3日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（後7：00〜後7：58）に出演する。
【番組カット】2拠点生活へ…無人島に乗り込む城島茂＆高地優吾＆森本慎太郎
東京で桜が咲き始めた3月下旬、福島・大玉村の田んぼで26年目の米作りがスタート。森本、藤原、例年より2カ月も早くかけつけた福島の仲間たちの前で、城島が壮大なプランを発表する。それは「今年は番組を応援してくれる視聴者にも新男米を届けたい！」というもの。越えるべきハードルは高いものの、1人でも多くの視聴者に食べてもらうために、収穫量の大幅アップを目指す。そのために用意した城島の秘策とは。さらに、新たな棚田を巡り、森本VS藤原の“水口争奪戦”がぼっ発。棚田改造計画はスタートから波乱の展開になる。
一方、新宿のDASHベース基地では、松島が「不可能を可能にしたい」と奇跡に挑戦。大都会では絶滅寸前の在来種「ニホンミツバチ」を呼ぶためにイチから巣箱を作り、環境を整え、5年がかりで新宿の屋上に約8000匹のミツバチたちがやって来た。しかし、季節外れの雪に見舞われた昨年3月、8000匹いたハチが全滅してしまった。
松島にとってミツバチは、命の尊さを教えてくれた大切な存在。「自分たちにやれることをやり続けたい。我々でつないでいきましょう」と声をかける。リベンジに燃える松島は、篠塚と一緒に東京・奥多摩の森に入り、新たな巣箱の材料を調達。ミツバチが引っ越してきたくなる新居をすべて手作業で作る。
さらに、20年前に福島DASH村でミツバチの誘引に成功した城島が、ハチを呼ぶための“七種の神器”を持って助太刀に。ついでにバラエティーのノウハウも篠塚に伝授する。
【番組カット】2拠点生活へ…無人島に乗り込む城島茂＆高地優吾＆森本慎太郎
東京で桜が咲き始めた3月下旬、福島・大玉村の田んぼで26年目の米作りがスタート。森本、藤原、例年より2カ月も早くかけつけた福島の仲間たちの前で、城島が壮大なプランを発表する。それは「今年は番組を応援してくれる視聴者にも新男米を届けたい！」というもの。越えるべきハードルは高いものの、1人でも多くの視聴者に食べてもらうために、収穫量の大幅アップを目指す。そのために用意した城島の秘策とは。さらに、新たな棚田を巡り、森本VS藤原の“水口争奪戦”がぼっ発。棚田改造計画はスタートから波乱の展開になる。
松島にとってミツバチは、命の尊さを教えてくれた大切な存在。「自分たちにやれることをやり続けたい。我々でつないでいきましょう」と声をかける。リベンジに燃える松島は、篠塚と一緒に東京・奥多摩の森に入り、新たな巣箱の材料を調達。ミツバチが引っ越してきたくなる新居をすべて手作業で作る。
さらに、20年前に福島DASH村でミツバチの誘引に成功した城島が、ハチを呼ぶための“七種の神器”を持って助太刀に。ついでにバラエティーのノウハウも篠塚に伝授する。