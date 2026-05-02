きょうからゴールデンウィーク後半の5連休が始まり、各交通機関は下りのピークを迎え、行楽地などで過ごす人たちで混雑しました。

沖縄へ行く家族

「（Q.沖縄では何が楽しみですか？）プール！」

「（Q.何が楽しみですか？）プールだね、やっぱり」

ゴールデンウィーク後半、初日のきょう、羽田空港では、連休を海外で過ごす人の出国がピークを迎え、国内線も下りのピークで多くの利用客で混雑しました。

新幹線もきょう、下りのピークを迎え、東京駅を出発する、▼東海道新幹線「のぞみ」、▼東北新幹線「はやぶさ」などはほぼ満席となりました。

山形新幹線が倒木などの影響で、山形駅と福島駅の間の上りで一時運転を見合わせ、この影響で東京駅では一部混乱も見られました。

日本道路交通情報センターによりますと、きょうの高速道路は、午前11時に東北道下りの羽生パーキングエリア付近を先頭に渋滞が24キロとなるなど混雑しました。

こちらは現在の東名高速道路・大井松田インターチェンジ付近の様子です。

あすの渋滞予測は、午前5時から午後2時にかけて、中央道下り・相模湖インターチェンジ付近で40キロとなっています。