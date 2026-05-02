ほんこん、“因縁”の後輩芸人と人生初のUSJ 「ほとんど目が合わない」「ほんまにすぐ謝りにいきたい」
3日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（後0：59〜後2：34 ※関西ローカル）は放送20周年を迎えるのにあたり、40分拡大バージョンを届ける。特別企画としてレギュラーメンバーが“因縁”の相手とロケを行う。
【番組カット】無表情…USJを楽しむ？ほんこん
本番組は、東西の旬な芸人や個性豊かなゲストをスタジオに招き、レギュラー陣が“芸人リポーター”となって知られざる素顔を引き出す“お笑いワイドショー”。近年は、ブレイク芸人の切実な悩み相談から、賞レースの裏側、さらには事務所の派閥争いや、くすぶっている中堅芸人の生態まで、お笑い界のリアルに容赦なく切り込むマニアックな企画が名物に。
MCの東野幸治を筆頭とする百戦錬磨のレギュラー陣による“マルコポロリ流のかわいがり”や独特な空気感に翻弄されたゲストたちは、これまでに見せたことのない本性や赤裸々な本音を思わず“ポロリ”してしまう。
番組最年長で功労者のほんこんは、ご褒美として人生初となるユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ。ほんこんはこの日を楽しみにしていたようで冒頭から上機嫌だったものの、過去の番組内でほんこんと“大きな溝”があるヘンダーソン（子安裕樹、中村フー）が付き添い人として登場してからは、何かとぶつかり合い、ぎこちない空気でロケがスタート。誰もが笑顔になれるUSJの力を借りて、“仲直り大作戦”は成功したのか。このロケをめぐってスタジオトーク中にとんでもない大事件が勃発する。
スタジオ収録に参加したヘンダーソン。中村は「今まで2回スタジオ（出演）でちょっともめて、今回が3回目のスタジオ収録なんですけど、たぶん今日で切られるんちゃうかなっていう…。ほとんど目が合わない」と戦々恐々。相方の子安も、「僕が何か話した時に、一回（ほんこんが）反論しようとしたあと、“あ、もうええわ、もうええわ”って言って投げたんです。あれめっちゃ怖くて…今、ほんまにすぐ謝りにいきたい。ほんまに怒っている人の動きやった」とすっかりおびえた様子だった。
【出演】
MC：東野幸治、高橋真理恵（カンテレアナウンサー）
芸人リポーター：ほんこん、月亭方正、メッセンジャー・あいはら、シャンプーハット（恋さん、てつじ）、月亭八光、ドーナツ・ピーナツ
ゲストパネラー：永野、ヘンダーソン（子安裕樹、中村フー）
【番組カット】無表情…USJを楽しむ？ほんこん
本番組は、東西の旬な芸人や個性豊かなゲストをスタジオに招き、レギュラー陣が“芸人リポーター”となって知られざる素顔を引き出す“お笑いワイドショー”。近年は、ブレイク芸人の切実な悩み相談から、賞レースの裏側、さらには事務所の派閥争いや、くすぶっている中堅芸人の生態まで、お笑い界のリアルに容赦なく切り込むマニアックな企画が名物に。
番組最年長で功労者のほんこんは、ご褒美として人生初となるユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ。ほんこんはこの日を楽しみにしていたようで冒頭から上機嫌だったものの、過去の番組内でほんこんと“大きな溝”があるヘンダーソン（子安裕樹、中村フー）が付き添い人として登場してからは、何かとぶつかり合い、ぎこちない空気でロケがスタート。誰もが笑顔になれるUSJの力を借りて、“仲直り大作戦”は成功したのか。このロケをめぐってスタジオトーク中にとんでもない大事件が勃発する。
スタジオ収録に参加したヘンダーソン。中村は「今まで2回スタジオ（出演）でちょっともめて、今回が3回目のスタジオ収録なんですけど、たぶん今日で切られるんちゃうかなっていう…。ほとんど目が合わない」と戦々恐々。相方の子安も、「僕が何か話した時に、一回（ほんこんが）反論しようとしたあと、“あ、もうええわ、もうええわ”って言って投げたんです。あれめっちゃ怖くて…今、ほんまにすぐ謝りにいきたい。ほんまに怒っている人の動きやった」とすっかりおびえた様子だった。
【出演】
MC：東野幸治、高橋真理恵（カンテレアナウンサー）
芸人リポーター：ほんこん、月亭方正、メッセンジャー・あいはら、シャンプーハット（恋さん、てつじ）、月亭八光、ドーナツ・ピーナツ
ゲストパネラー：永野、ヘンダーソン（子安裕樹、中村フー）