散歩中に出会った「壁に描かれた猫」への柴犬の反応が、可愛すぎると反響を呼んでいます。

投稿には「可愛いぃ」「なんとも愛らしい」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫のことが大好きな犬→散歩中に見つけた『壁に描かれた猫』を撫でた結果…勘違いで見せた『まさかの光景』】

「猫の絵」をナデナデ→本物の猫だと勘違い

TikTokアカウント「shinyatakao1」に投稿されたのは、散歩中に「壁に描かれた猫」を見つけて、飼い主さんが撫でてみた時の柴犬「まめた」くんのお姿。まめたくんは、普段から猫が大好きなのだそう。

側溝の向こうにある壁に描かれている黒い猫の絵を、飼い主さんが「ヨシヨシ」と撫でてみます。すると本物の猫だと思ったのか、まめたくんは尻尾を振りながら身を乗り出していたんだとか。

「猫」と遊びたいワンコ

「本物ちゃうよ！」と飼い主さんに「種明かし」をされながらも、本物の猫だと心から信じている様子のまめたくん。限界まで壁の方に身を乗り出して、猫の絵の匂いチェックをしています。

「ずっとこっち見てるなー」とばかりに、壁の猫が気になっているまめたくん。他の犬にはあまり興味を示さないというまめたくんですが、壁に描かれた猫にはテンションが上がっているようです。

ワンコのとけない「誤解」

もう一度飼い主さんが絵をナデナデしてみると、再び全力で近づこうとするまめたくん。まめたくんの本気っぷりに、飼い主さんたちは思わず笑いが漏れてしまいます。

まめたくんが「壁に描かれた猫」に胸が高鳴っているのが、後ろ姿からも存分に伝わって来ます。まめたくんの可愛すぎる「勘違い」に、たくさんの人がときめいてしまったのでした。

投稿には「可愛いぃ」「なんとも愛らしい」「楽しそう！」「全部が愛おしいわ」「ほっこりしました」といったコメントが寄せられています。

まめたくんのキュートさ全開の日常は、TikTokアカウント「shinyatakao1」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shinyatakao1」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。