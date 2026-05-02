◆パ・リーグ ロッテ４―５西武（２日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテは西武に連敗。借金が４に膨らみ、最下位脱出はお預けとなった。先発したプロ４年目右腕の田中晴也投手は６回を７安打５失点（自責３）とレオ打線を抑えられず。２被弾と一発にも泣いた。ストレート自体は走りながらも、１１０球と球数を要する苦しい投球。３敗目を喫した。

試合後のサブロー監督は先発した田中について「全然良くなかったですね。投げミスも多かったし。前回（鹿児島の時）はもうちょっといいかなと思ったんですけど、その時の感じは今日はなかった」と厳しい言葉で奮起を求めた。

「それなりには頑張ってたと思うんですけど、ミスがなければもしかしたらもっと最少失点で抑えられたかなとは思います」とバックの守備の乱れにも言及。田中が守備のミスをカバーしようとするあまり、力んだようにも見えたことに「そういう性格（責任感が強い）っていうのは性格なんで。それがちょっと（思いが）強すぎた。でも、バックがちゃんと守ってあげないとね。ミスをしたらやっぱり勝てない。全員でカバーしてくれたらそれでいいんですけど、今日はそれができなかったっていう感じですね」と総括した。

打線は相手を上回る１０安打を放ち、１点差に詰め寄りながらも、あと一歩及ばなかった。「昨日よりは打線は良かったですけど、あと一歩ですね。負ける時ってそうなのかなと思うんですけど。そこで『もう一本出てたら』とか、『当たってたら』とか、色々あると思うんですけど。それが今日は全部空回りというか、流れを切る結果になってしまった。もったいなかったなと思います」と話した。

「３番・三塁」でスタメン出場した寺地隆成が６回で交代したことには「全然打てそうにないんで（笑）。なんか悩んでそうだったんで、思い切りのいい池田（来翔）に代えてみたんですけど…っていうぐらいです」と、アクシデントによるものではないとした。