「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）

巨人が今季甲子園で初黒星。九回に猛反撃したが、終盤の失点が重くのしかかった。

今季初先発となった又木は５回９安打を打たれながらも２失点。最低限の役割を果たしたが、２番手・石川が七回に４失点と崩れた。

何とか援護したい打線だったが、阪神先発・大竹の前に好機さえ作れない。最遅６８キロのスローボールを投じるなど、緩急を駆使した相手左腕に翻弄（ほんろう）された。七回、ドラフト５位・小浜（沖縄電力）が適時打で１点を返すも、なおも２死一、三塁の同点機で代打・坂本が空振り三振に倒れた。

阿部監督は打線の話題で、相手左腕・大竹の巧みな投球術に言及。「野球って不思議だなと思ってね。１６０キロ投げればいいのかっていうね。そういういろんなことを考えさせられた感じでしたけど、何とか次当たったら攻略できるようにしたい」と、語った。

九回に佐々木の３ラン、岸田のソロで２点差まで迫った攻撃は評価。「いい攻撃できたんで、明日につなげて欲しいなと思います」とうなずいた。