岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第３話が１日に放送された。

神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）の兄弟が幼少時、両親が自宅で何者かに刺殺された事件（時効成立）が発生した１９９５年４月２６日の夜。直前の時間帯に父田鎖朔太郎（和田正人）が勤務する辛島金属工場で爆発があったことが描かれた。

辛島貞夫（長江英和）と妻ふみ（仙道敦子）が運び出され、貞夫が「工場にもうひとり」と叫び、救急隊が突入してもうひとりが救出された。

救出された人物は、物語の流れからは、当時、妻ふみが事故でリハビリ中だったため、直前に食事を作りに来ていた中華屋「もっちゃん」店主茂木幸輝（山中崇）と見られるが…。

火災現場の映像では、男性とみられる顔が煙の中で半分だけ映り、肩に大火傷を負っているのが大きく映った。

この人物に関しては、同時間帯の田鎖家事件に関与することができず、アリバイが成立することになる。

怪しまれていた茂木のアリバイが証明されたともとれるが…映像からは、火災に巻き込まれたのは茂木ではなく、昼間に田鎖家に来るなど周辺で何かを探っていたノンフィクション作家津田雄二（飯尾和樹）だったとの見方も浮上している。

３０年を経て現れた津田は、顔の右半分に負傷したような痕跡もみられた。