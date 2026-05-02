◇プロ野球 パ・リーグ オリックス 10-9 日本ハム(2日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

初回に4点を失うなど、序盤から劣勢に追い込まれていたオリックス。それでも中盤のHR攻勢で同点に追いつき、逆転勝利としました。

この日の先発は4戦全勝としていたエスピノーザ投手。しかし初回からヒットと四球で2アウト1、2塁のピンチを招き、レイエス選手の先制2点タイムリー、清宮幸太郎選手の2ランHRを浴びます。

2回には新助っ人・シーモア選手の2ランで2点差に迫るも、日本ハムの猛攻は止まらず。4回までに5点ビハインドとされます。

それでもオリックス打線は、継投策に出た日本ハムリリーフ陣をとらえ反撃。5回には、2番手・福谷浩司投手の前に2アウト1塁とし、森友哉選手が今季第2号となる2ランHRを放ちました。さらに6回には3番手・齋藤友貴哉投手の前に四球とヒットなどで1アウト1、２塁の好機をつかみ、宗佑磨選手が同点に追いつく値千金の同点3ランHRを放ちました。

7回には万波中正選手のタイムリーで勝ち越しを許すも、8回には2本のヒットと四球で2アウト満塁のチャンスメイク。ここで中川圭太選手が走者一掃の逆転タイムリーを放ちました。

9回裏には守護神・マチャド投手がルーキー・大塚瑠晏選手の第1号ソロを浴びるも、1点リードを守り切りゲームセット。オリックスが勝利しました。