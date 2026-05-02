くりぃむしちゅー有田哲平（55）が1日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）にレギュラー出演。ACEes浮所飛貴（24）の他番組出演をうらやんだ。

今回はビビる大木（51）を案内役に東京・池袋を、有田、浮所、横田真悠（26）が探訪。

番組では立教生の聖地とも呼ばれる「セントポールの隣」というお店を訪問した。

立教大に通っていた有田は「知らない」と語り、立教大卒の浮所は「知らないんですか！?」と驚いた。

浮所は「めちゃくちゃ有名ですよ。何回も行ってます。知らない人いると思わなかった、立教生で」と語った。

店内に入り注文すると、浮所は「飲み物は決まってバナナジュース」と思い出の味を紹介した。

有田は「僕は初めて。僕はもうずっとパチスロ屋にいたんで」と大学生時代の生活を明かし、「熊本の友だちが目白に住んでいたので、友だちと2人でパチスロ屋に行って、負けて帰ってました」と店主に伝え、困惑させていた。

大木から「有名だから（他の番組に）コスられてますよね？」と聞かれ、店主は「『出没！アド街ック天国』で…」と他局の有名番組で紹介されたことを明かした。

有田は「大先輩ですよね。憧れの番組です」と反応した。

店主は「『アド街』で浮所さんが『僕も食べたことある』って言ってくれた」と感謝すると、有田は「お前“そっち”にも出てるのか。出たことねえぞ。また自慢かよ！」と浮所につっこんだ。