巨人が２日の阪神戦（甲子園）に５―７で敗戦。終盤に怒涛の追い上げを見せるも僅差で敗れた。

大量失点が響いた。先発の又木は毎回走者を出す投球となりながらも５回１０９球を投じて９安打２失点と粘投。一方の打線は相手先発・大竹を前になかなか快音が響かず６回まで無得点と苦しんだ。

なんとか７回に小浜の適時打で１点を返し１―２としたものの、直後の守りでは６回から回跨ぎで登板した２番手・石川が４失点と炎上。さらには８回にルシアーノが佐藤にソロを被弾し一時６点差にまで広がったが、９回の攻撃ではモレッタ相手に代打・佐々木の３ラン、岸田のソロと２者連続弾で一気に２点差にまで詰め寄った。

このまま一気に形勢逆転としたい阿部巨人だったが、反撃はここまで。終盤の猛追も空しく、首位・阪神とのゲーム差は２・５に広がった。

阿部慎之助監督（４７）は「（９回は）いい攻撃できたので。明日に繋げてほしいなと思います」と打線の奮起を評価。大竹相手に苦しんだ試合前半については「野球って不思議だなと思ってね。１６０キロ投げればいいのかっていうとね…。そういういろんなことを考えさせられた感じでしたけど。次、当たったら何とか攻略したいなと思いますけどね」と振り返った。

またしても左腕に苦戦を強いられた阿部巨人。指揮官も「左投手をなかなか打ち崩せてないので、何とか対策を練ってね、次は臨みたいなと思います」と語るほかなかった。