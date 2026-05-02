◆パ・リーグ 日本ハム９―１０オリックス（２日・エスコンフィールド）

日本ハムがまさかの逆転負け。球団創設８１年目での通算５０００勝はお預けとなった。通算成績は１０７７４試合、４９９９勝５３８１敗３９４引き分け。過去には、巨人、ソフトバンク、西武、阪神、オリックス、中日の６球団が通算５０００勝を達成している。

この日のオリックス戦では、初回、レイエスが２点二塁打を放つと、続く清宮幸太郎が右越えに２ランを放ち、４点を先制。２回に２失点したが、２、３回にも加点するなど打線がつながった。

だが、投手陣が踏ん張れない。５回に森に２ラン、６回に宗に３ランを浴び、５点リードからまさかの同点に。本拠地には不穏な空気が漂った。７回に１点を勝ち越したが、８回が誤算だった。田中正義が２死一、二塁のピンチを招くと、玉井大翔が６番手でマウンドへ。玉井は内野安打を許し２死満塁。中川圭太に右翼フェンス直撃の３点打を浴び逆転を許した。

９回２死走者なしの場面で、大塚瑠晏がマチャドから右越えにソロ。ドラフト３位ルーキーがプロ１号を放つも、反撃もここまで。本拠地で惜敗した。