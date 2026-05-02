◆プロレスリング・ノア「ＳＰＲＩＮＧ ＭＡＹＨＥＭ ＲＹＯＧＯＫＵ ２０２６」（２日、両国国技館）

プロレスリング・ノアは２日、両国国技館で「ＳＰＲＩＮＧ ＭＡＹＨＥＭ ＲＹＯＧＯＫＵ ２０２６」を開催した。

ファン投票を参考に試合順が第７試合となった「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也と「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡが一騎打ちで激突した。

両者は、４・１２名古屋大会でＧＨＣタッグ王者の内藤、ＢＵＳＨＩへＯＺＡＷＡ、政岡純が挑戦。内藤にフォール負けを喫したＯＺＡＷＡが一騎打ちでのリベンジを要求し両国での対決が実現した。

ゴングが鳴ると両雄のコールが交錯。今年元日のノア本格参戦後、初のシングルマッチとなった内藤は、場外戦でＯＺＡＷＡをフェンスにたたき付けるなど激しい攻めで序盤を制した。

リングインしネックブリーカードロップなどでさらに追い込んだ。ＯＺＡＷＡもドロップキック、ミサイルキックの連打で反撃した。内藤もセカンドロープを使ったＤＤＴを不完全ながらも決めて抵抗する。

激しいエルボー合戦から試合はヒートアップ。ＯＺＡＷＡが掟破りのスターダストをさく裂もカウント２で返す。内藤がデスティーノを浴びせたがカウントを取った西永レフェリーの足を「Ｔ２０００Ｘ」ヨシ・タツが引っ張りフォールならなかった。

ここから「Ｔ２０００Ｘ」、内藤のセコンド、ＢＵＳＨＩ、ＲＹＵＳＥＩがリングインし大混乱に突入する中、内藤のデスティーノをこらえたＯＺＡＷＡがそのまま叩き落とし、ドロップキックなどで攻め込むも場外のＢＵＳＨＩの毒霧を浴び窮地。内藤のデスティーノからの首固めを返したＯＺＡＷＡが最後は大逆転の逆さ押さえ込みで勝利をもぎ取った。

試合後のリングでＯＺＡＷＡは「なんでオレと内藤の試合が第７試合なんだよ！なんだったんだあのアンケートは？プロレスリング・ノアは詐欺団体です」と罵倒しまくると「今日でオレはこの団体を変えます」と宣言した。

館内がどよめく中、「内藤と一緒に…オレにも負けてこのコンディションじゃタッグのベルトを落とす。プロレスリング・ノアからお払い箱だ。だから、内藤、オレの下に付け！」と指令し「ロス・トランキーロス・デ・ハポンはＴ２０００Ｘの下部組織としてやっていきます。内藤良い返事を待っているぞ！」と突きつけた。

バックステージでＯＺＡＷＡは再び会社批判を展開し「オレとＴ２０００Ｘとその下の下部組織、内藤が率いるロス・トランキーロス・デ・ハポンで一緒にこの会社変えていこう」と共闘を呼び掛け、夕闇迫る両国へ消えた。