サクとろ食感に悶える！ワタナベマキ流『サーモンアボ春巻き』ならホムパ映えもばっちり

ひと口かじれば、具材のとろ……っとした舌ざわりに悶絶必至！ サクッと揚げた春巻きの中には、レア食感のサーモンとアボカドがたっぷり詰まっています。

タバスコマヨのほどよい辛みがよく合い、あと引くおいしさ。お休みの日のおもてなしや、ホームパーティにもぴったりのほめられレシピです。

『サーモンとアボカドのサクとろ春巻き』のレシピ

材料（5本分）

サーモン（刺し身用・さく）……150g

アボカド……1個

春巻きの皮……5枚

〈水溶き小麦粉〉

小麦粉……大さじ1/2

水……大さじ1/2

揚げ油（あれば米油）……適宜

レモン（くし形切りを半分に切ったもの）……2切れ

塩（粒が粗めのもの）……少々

〈好みでタバスコⓇマヨ〉

マヨネーズ……各適宜

タバスコⓇ……各適宜

作り方

（1）サーモンはペーパータオルで水けをしっかりと拭き、長さ10cm、1.5cm角程度の5本の棒状に切る。アボカドは縦半分に切り分けて種と皮を除き、縦に1.5cm角程度の棒状に切る。〈水溶き小麦粉〉の材料は混ぜる。

（2）春巻きの皮1枚を角を手前にして置く。中央より手前に、サーモン1本を横長にのせ、手前にアボカド1本をそうようにのせる（短いものは数本組み合わせる）。皮の手前を持ち上げてきつめにひと巻きし、皮の左右を折りたたんでくるくると巻く。巻き終わりの皮の縁に水溶き小麦粉を塗って留める。残りも同様にする。

（3）フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れ、高めの高温（190〜195℃。乾いた菜箸の先を底に当てたとたん、細かい泡がシュッシュッと一気に出る程度）に熱する。（2）を入れ、ときどき返しながら1分ほど揚げ、全体がかるく色づいたら油をきる。器に盛り、塩をふってレモンを添え、好みでタバスコⓇマヨの材料を混ぜて添える。

POINT

サーモンや鯛など、刺し身はあえて〈半生〉に揚げるがよし。高温で、さっとね！

サクッと、とろっと広がる贅沢な味わいに思わずうっとり。特別な日の一皿に、楽しんでみてください♪

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）