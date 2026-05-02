Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤Î¤µ¤ó¤Î½é²Æ¤ÎÂç¿Íµ¤¸¥Î©¡ØÆÚ¤ÎÇß¤¸¤½¥Á¡¼¥º¾Æ¤­¤ÈÆ¦ÉÄ¥¢¥Ü¥«¥É¥µ¥é¥À¡Ù

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤­ÍÑ¤ÎÆÚÆù¤ò¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡ª
Àè¤Ë¥µ¥é¥À¤ò¤¢¤¨¤Æ¤ª¤­¡¢Ì£¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¡§Ìó25Ê¬

ÉûºÚ
❶ Æ¦ÉÄ¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤òÀÚ¤ë
¼çºÚ
❶¥Á¡¼¥º¤òÀÚ¤ê¡¢Çß´³¤·¤ò¤¿¤¿¤¯

ÀÚ¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÊÈÄ¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤½ç¤Ë

ÉûºÚ
❷ Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯

Àè¤Ë¥µ¥é¥À¤òºî¤Ã¤Á¤ã¤¦

¼çºÚ
❷ ÆÚÆù¤Ë¶ñ¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¾®ÇþÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹

ÆÚÆù2Ëç¤Ç¶ñ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç

¼çºÚ
❸ Ãæ²Ð¤Ç2Ê¬¾Æ¤­¡¢ÊÖ¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤Ç3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤­¤Ë¤¹¤ë
Ìó5Ê¬
ÉûºÚ❸ ´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤ª¤¯
¼çºÚ
❹ »Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾Æ¤¯
Ìó5Ê¬
➡´ï¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë
¼çºÚ

¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤ÈÇß¤Î»ÀÌ£¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ

ÆÚÆù¤ÎÇß¤¸¤½¥Á¡¼¥º¤Ï¤µ¤ß¾Æ¤­

[ºàÎÁ]2¿ÍÊ¬

ÆÚ¥í¡¼¥¹ÇöÀÚ¤êÆù¡Ê¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤­ÍÑ¡Ë 8Ëç¡ÊÌó280g¡Ë Çß´³¤·¡ÊÂç¡¦±öÊ¬10¡ó¡Ë 2¸Ä¡ÊÀµÌ£30g¡Ë ¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡ÊÍÏ¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡Ë 2Ëç ÀÄ¤¸¤½¤ÎÍÕ 8Ëç ¾®ÇþÊ´ Å¬µ¹ ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë Âç¤µ¤¸1

[ºî¤êÊý]

ÀÄ¤¸¤½¤Ï¼´¤òÀÚ¤ë¡£¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£Çß´³¤·¤Ï¼ï¤ò½ü¤¤¤Æ¤¿¤¿¤¯¡£

ÆÚÆù¤Ï2Ëç°ìÁÈ¤Ë¤·¤Æ1Ëç¤ËÇßÆù¤Î1/4ÎÌ¤òÅÉ¤ê¡¢ÀÄ¤¸¤½2Ëç¡¢¥Á¡¼¥º1/2Ëç¤ò¤Î¤»¤ë¡£¤â¤¦1Ëç¤ÎÆÚÆù¤ò½Å¤Í¤Æ±ï¤ò¤«¤ë¤¯²¡¤µ¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ËÇö¤¯¾®ÇþÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤·¤ÆÆÚÆù¤Ë¶ñ¤ò¤Ï¤µ¤à¡£

¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢❷¤Î1/2ÎÌ¤òÊÂ¤Ù¤Æ2Ê¬¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤Ç3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤­¤Ë¤¹¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê»é¤ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤­¡¢¤«¤ë¤¯²¡¤µ¤¨¤Æ¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢ÉûºÚ¤ÈÆ±¤¸´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾Æ¤­¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¡Ê1¿ÍÊ¬504kcal¡¢±öÊ¬2.1g¡Ë
ÉûºÚ

¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ã¥­¥·¥ã¥­¡ß¤Í¤Ã¤È¤ê¿©´¶

Æ¦ÉÄ¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥µ¥é¥À

[ºàÎÁ]2¿ÍÊ¬

Æ¦ÉÄ 1ÂÞ¡ÊÀµÌ£100g¡Ë ¥¢¥Ü¥«¥É¡Ê¾®¡Ë 1¸Ä¡ÊÌó180g¡Ë ¿Ý¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë ³ÆÂç¤µ¤¸1 ¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸2 ÁÆ¤Ó¤­¹õ¤³¤·¤ç¤¦ ¾¯¡¹ ¹¥¤ß¤Ç±ö ¾¯¡¹

[ºî¤êÊý]

Æ¦ÉÄ¤Ïº¬¸µ¤òÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ3­Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼ï¤ò¼è¤ê¡¢Èé¤ò¤à¤¤¤Æ°ì¸ýÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¥Ü¡¼¥ë¤Ë❶¤òÆþ¤ì¡¢¿Ý¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢ÁÆ¤Ó¤­¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£Ì£¤ò¤ß¤Æ¤¿¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð±ö¤Ç¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£

¤¢¤¨¤¿¤éÎäÂ¢¸Ë¤ÇÌ£¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ

¼çºÚ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë1/2ÎÌ¤º¤ÄÆÚÆùÍÑ¤Î´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£

¡Ê1¿ÍÊ¬191kcal¡¢±öÊ¬1.1g¡Ë

Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê

ÎÁÍý²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£»¨»ï¤äWEB¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ËÉý¹­¤¯¥ì¥·¥Ô¤òÄó¶¡¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¡¢È¯¸«¤Î¤¢¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¼ê·Ú¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬Âç¹¥É¾¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸net¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡×¤­¤Û¤ó¤ÎÎÁÍý¡Ù¡Ê¾®¼Ò¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
X¡§@akari_hasegawa

¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸´©¡Ê¡ØÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡×¤­¤Û¤ó¤ÎÎÁÍý¡Ù¡Ë

ÎÁÍý¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ç¤­¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡ª

ÎÁÍý¡¿Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¡¡»£±Æ¡¿Âç¿¹ÃéÌÀ
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿µ×ÊÝÅÄÊþ»Ò¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÃÆ£ÍÎ»Ò
Ç®ÎÌ¡¦±öÊ¬·×»»¡¿µÜºäÁáÃÒ