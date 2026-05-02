フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは先週に引き続いて「野球の最高峰ＭＬＢ」。メジャーリーグ経験のある元メジャーリーガーたちが豪華集結した。

米・カブスでプレーし、日本球界でも中日、阪神で活躍した福留孝介氏は、メジャーリーガーとしての待遇を振り返った。

「契約もあるんですけど、移動の飛行機はもう必ずファーストクラスで飛びますし。チームが泊まるホテルってのは必ず５つ星の。僕はその中でもスイートルームっていうのが付いてて。（メジャーリーグの）労使協定で選手のホテルは最低でも４つ星以上と決まってるらしいので。僕はそれの中でも…。あの契約だったので、全部一番上を」と説明。スケールの大きな話に、浜田は無言で地団駄を踏んで笑わせていた。

福留氏は、走攻守そろった外野手として活躍。日本球界で首位打者２回、最高出塁率３回、ＭＶＰ１回、ベストナイン４回、ゴールデングラブ賞５回の実績を挙げ、０８年にＦＡでカブス移籍した際には４年５３億円で契約。１３年から日本球界に復帰。９６年アトランタ・０４年アテネ五輪、０６・０９年ＷＢＣ日本代表。