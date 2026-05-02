「笑顔が国宝級」「心臓もたない」松田元太のジャケット＆デニムコーデに反響続々！「今までにみたことないくらいイケメン」「黒髪が1番似合ってる」「色気が増し増し」の声

【写真】松田元太のBottega Venetaコーデ、魅力にあふれるショットを大放出

Travis Japanの松田元太が自身のInstagramで、ジャケットにデニム、ブーツなどカジュアルコーデを披露した。

■松田元太がBottega Venetaのジャケットを着こなす

松田はInstagramでハッシュタグ「GENsTAgram」「トラジャサマバケ」「ディズニープラス」「bottegaveneta」を添えて10点の写真を大放出。

1枚目は階段をバックにカメラ目線の松田。ハッシュタグに「bottegaveneta」を添えたように、Bottega Venetaの象徴的なイントレチャートレザーの襟がついたジャケットを着用。

ジャケットには裾を折ったデニムとゴツめのブーツを合わせた、松田らしいカジュアルコーデを披露。

3枚目からはトーンを変えて、座りの正面ショットから、全身ショットとコーディネートが良く見える写真に。

松田の表情も次第に笑顔になり、ラストは笑顔がはじける松田らしいショットを披露するなど松田の魅力が詰まった写真を大放出した。

この投稿には、「誰？このイケメン」「心臓もたない」「セクシーでかっこよくてかわいい」「ビジュアル良すぎ」「ネックレスがスゴい」「脚長すぎ」「スタイルほんと良くて最高」と様々なコメントが寄せられた。

また、「笑顔が国宝級」「10枚目が好き」「黒髪が1番似合ってる」「今までにみたことないくらいイケメン」「色気が増し増し」と松田の写真に悶絶するようなコメントも多数寄せられていた。

■写真：松田元太のBottega Venetaコーデ、魅力にあふれるショットを大放出