卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、2日にグループステージ第1戦が行われ、日本女子はイングランドと対戦する。

55年ぶりの金メダルを狙う日本女子。グループステージ初戦を迎える中、試合前にオーダーが発表された。

■初戦イングランド戦のオーダー発表

日本女子は5大会連続で銀メダルを獲得しており、今大会は1971年大会以来の金メダル奪還を目指す。シード順位をかけ、開催国イングランドとのグループステージ初戦に臨む。

発表されたオーダーでは、張本美和が第1マッチでティアナー・ユーと対戦。続く第2マッチでは早田ひなが起用され、ティン・ティン・ホと対戦する。

注目される第3マッチではサウスポーの長粼美柚が起用され、ジャスミン・ウォンとの一戦に臨む。第4マッチには張本美、第5マッチには早田がそれぞれ出場する。

今大会は5試合すべてシングルス（3試合先取）で行われる。日本女子が開催国イングランドに勝利し、好スタートを切ることができるか注目が集まる。