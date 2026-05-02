来日中のテレンス・クロフォード氏

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する。この試合に合わせ、来日した海外超大物が試合当日に仰天の行動。さすがといった豪快ぶりを披露した。

東京を満喫したのは、テレンス・クロフォード氏だ。ボクシング史上初となる3階級で4団体統一王者になり、昨年末に引退した米国のレジェンドはこの日、インスタグラムを更新。ストーリー機能で東京タワーに訪れるなど観光を楽しんでいる様子だ。そして、高級ブランド、ルイ・ヴィトンで買い物も。大きな紙袋が6つになるほど爆買いした様子をアップした。

日本の円安が進み、インバウンド需要が高まっているが、セレブのクロフォード氏からすれば、そんなことも関係ないだろう。現役を退いてまだ半年足らず。異国の地での買い物に財布の紐を緩ませ、リフレッシュしているようだ。

4月30日にSNSで来日を報告していたクロフォード氏。元パウンド・フォー・パウンド（PFP）1位の伝説ボクサーは、井上―中谷戦の前日計量にも現れるなど、日本ボクシング史に残るビッグイベントの盛り上げに一役買っている。



（THE ANSWER編集部）