◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-5巨人(2日、甲子園球場)

阪神が試合中盤に奪ったリードを守り巨人に勝利しました。

阪神は初回、3番・森下翔太選手の2ベースでチャンスを作ると、4番・佐藤輝明選手のタイムリーで先制。3回にはランナー1塁で5番・大山悠輔選手がタイムリー3ベースを放ち2-0とします。

先発の大竹耕太郎投手は6回終了まで1安打ピッチングを披露。しかし7回、2本のヒットで1塁3塁とされると7番・小濱佑斗選手にライトへヒットを打たれ1点を失います。なおも1塁3塁で代打・坂本勇人選手を迎えますが141キロのストレートで3球三振。リードを守りこの回を終わらせました。

するとその裏、1アウト満塁を作ると8番・郄寺望夢選手がレフトへタイムリーを放ち貴重な1点を追加。さらに代打・中野拓夢選手が2点タイムリー、小野寺暖選手もタイムリーを放ち代打攻勢でこの回4得点。8回には佐藤選手がリーグ単独トップの第8号ソロホームランで7−1と引き離します。

しかし9回、3番手のモレッタ投手が佐々木俊輔選手に3ランを打たれると、続く岸田行倫選手にソロを打たれ2点差まで迫られます。ここで阪神ベンチはクローザーのドリス投手をマウンドに送り、ノーアウトからの登板でしたが3人で終わらせ、ドリス投手にセーブがつきNPB通算100セーブ目で勝利をあげました。