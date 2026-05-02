◇セ・リーグ 広島―中日（2026年5月2日 マツダスタジアム）

広島は好機を生かせず、今季5度目の零敗で連勝は「2」で止まった。0―0の5回は平川、佐々木の連打で1死二、三塁としたが、代打・前川が空振り三振。続く秋山も一ゴロ。執念のヘッドスライディングも実らず、得点できなかった。

先発・ターノックは毎回のように走者を背負いながらも5回4安打無失点と粘りの投球を披露。しかし、0―0の7回から3番手で登板したドラフト2位・斉藤汰が4失点と粘れなかった。1死から田中の中堅の飛球で、ドラフト1位・平川が落下地点に入ったかに思われたが、日差しが目に入ったのか、目を背けた間に打球は芝生に弾んだ。アンラッキーな形で二塁打となりピンチを招いた斉藤汰は、その後1死一、三塁で大島を空振り三振を斬った。だが、その決め球が暴投となり、先制点を献上。さらに板山、細川にも適時打を浴びて自己ワースト2/3回を4安打4失点で降板となった。

打線は8回にも2死から小園の左前打、坂倉の四球で一、二塁と得点のチャンスを迎えたが、菊池が右飛に倒れた。