日テレ・岩本乃蒼アナが復職 第1子出産も報告 2年半年ぶりにインスタで報告
日本テレビアナウンサーの岩本乃蒼が2日にInstagramを更新。最新ショットを公開し日本テレビへの復職や出産を報告した。
【写真】岩本乃蒼、約2年半ぶりの最新ショット
2014年に日本テレビに入社し、『ZIP！』や『スッキリ!!』などの人気番組に出演していた岩本。2023年5月から同社を休職し、関西大学大学院で災害報道の研究を行っていた。
そんな彼女が、2023年10月以来となるInstagramを更新。「この春 日本テレビに復職いたしました」と大学院の学位授与式での記念ショットを披露している。投稿の中で岩本は「休職中、関西大学大学院 社会安全研究科にて災害報道に関する学びを深める時間を得られたこと、また出産を経験するなど私にとってかけがえのない、ユニークな3年間となりました」と報告。
さらに「久しぶりの汐留。会社も、社会も、そして私自身も変化していますが、積み重ねた経験を力に変えて、今の自分だからこそ届く言葉を紡いでいきたいと思います」と意気込みをつづっている。
彼女の投稿にファンからは「お帰りなさい」「待ってたよ」「お元気そうで良かったです」などの声が寄せられている。
引用：「岩本乃蒼」Instagram（@noa_iwamoto）
【写真】岩本乃蒼、約2年半ぶりの最新ショット
2014年に日本テレビに入社し、『ZIP！』や『スッキリ!!』などの人気番組に出演していた岩本。2023年5月から同社を休職し、関西大学大学院で災害報道の研究を行っていた。
そんな彼女が、2023年10月以来となるInstagramを更新。「この春 日本テレビに復職いたしました」と大学院の学位授与式での記念ショットを披露している。投稿の中で岩本は「休職中、関西大学大学院 社会安全研究科にて災害報道に関する学びを深める時間を得られたこと、また出産を経験するなど私にとってかけがえのない、ユニークな3年間となりました」と報告。
さらに「久しぶりの汐留。会社も、社会も、そして私自身も変化していますが、積み重ねた経験を力に変えて、今の自分だからこそ届く言葉を紡いでいきたいと思います」と意気込みをつづっている。
彼女の投稿にファンからは「お帰りなさい」「待ってたよ」「お元気そうで良かったです」などの声が寄せられている。
引用：「岩本乃蒼」Instagram（@noa_iwamoto）