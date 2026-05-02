巨人、ＭＬＢで活躍した郄橋尚成さんが２日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。巨人時代、長嶋茂雄監督に「宴会部長」と名付けられた底抜けの明るさをＭＬＢでも発揮していたことを明かす一幕があった。

今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、ＭＬＢ特有の習慣などを明かした。メッツほか４球団で活躍した郄橋さんは、この日、メッツで同僚だった五十嵐亮太さんと共演。ＭＬＢでの新人時代について「その当時流行っていたスペイン語のノリのいい音楽を球場でよく聞いてたんで、移動のバスの時に『歌え！』って言われて」と振り返ると「なんか、やらなくちゃいけないのかなと思って、とりあえず脱いで、そのスペイン語の歌を歌いながら、ケツを振りながら踊った。そんなの朝飯前でしょみたいな感じでやったら、ドカン！とウケて。よっしゃー！と思ってやってました」と笑顔で明かした。

この言葉に五十嵐さんも「やってた！ やってた！」と大ウケしていた。