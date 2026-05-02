◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５巨人（２日・甲子園）

巨人打線は軟投派左腕の阪神先発・大竹に翻弄（ほんろう）された。

１４０キロ台の球はほとんどなく１３０キロ台、１２０キロ台の球にタイミングが合わない。超スローボールにも幻惑された。

５回２死、浦田は１ストライクからの２球目、この日最も遅い６８キロの球を打って左飛。６回２死、平山は１ストライクから７３キロの球を打って左飛に倒れた。

打てそうで打てない。ベンチのウィーラー打撃コーチは「ボールとフォームにうまく緩急をつけて打者のタイミングをずらしてきている。ムキになって打ちにいくと相手の術中にはまるので、タイミングを意識しながら力を抜いて、少し遊び心を持って打席に立ちたい」とコメントしたが、それが実践できず苦戦した。

６回まで二塁を踏めず、初めて走者を得点圏に進めた７回に小浜の右前適時打で１点差に迫ったが、７回８８球１失点の好投を許した。

その中でも光明は４番のダルベック。７回には大竹に８３キロのスローボールを投げられても動じず、続く１４０キロを中前に運ぶなど、左腕から２安打。９回にも安打を放ち、猛打賞とした。１日に３ランを放つなど、阪神戦に強い虎キラーの助っ人が状態を上げていることは明るい材料だ。切り替えて３日の３連戦３戦目、カード勝ち越しをかける。（片岡 優帆）

巨人・阿部監督「いい攻撃はできたので、明日につなげてほしいなと思います。（大竹について）野球って不思議だなと思ってね。１６０キロ投げればいいのかっていうね。いろんなことを考えさせられた感じでした。なんとかね、次、当たったら攻略できるようにしたいです。左ピッチャーをなかなか打ち崩せてないので、なんとか対策を練って次は臨みたいなと思います」