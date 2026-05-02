日本テレビの河出奈都美アナウンサー(29)が1日、自身のX(旧ツイッター)を更新。自作のコスプレ姿でイベントに参加したことを報告した。



【写真】クオリティ高すぎ！河出アナの「初音ミク」コスプレ

河出アナは「コスプレしてニコニコ超会議2026に参加してみた」と題して、初音ミクの自作コスプレをした自身の姿を披露した。コスプレをした経緯について「元々は完全プライベートで行く予定だった、今年のニコニコ超会議。そんな話をOha！4のスタッフに何気なく話したところ、『ガチで参加してるところを撮影したら面白いかも』と、半分ノリで決まったのがこの企画でした！笑」と明かした。



参加した感想については「私の青春時代においてこれなしには語れない、オタクとしての原点でもあるボーカロイド。その文化の中心であるニコニコ動画の祭典は実家のような温かさすら感じる空間でした」と記した河出アナ。「好きなものを好きでい続けることを あきらめる必要はない！伝えれば、行動すれば、いつか誰かが見つけてくれる。 そんな気づきを得た今回の企画でした」と万感の思いで結んだ。また末尾には「来週参加するコスプレイベントに向けて再び準備に追われている河出より」と記し、次なるコスプレを披露する予定があることも知らせた。



河出アナは青山学院大学を卒業後、2019年に日本テレビ入社。オタクであることを自称しており、昨年8月に開催されたオタクの祭典「コミックマーケット」に取材に向かった際にも、綾波レイ(新世紀エヴァンゲリオン)のコスプレ姿を披露して話題となった。



（よろず～ニュース編集部）