［運命の日 井上尚ＶＳ中谷］＜下＞

ボクシングの世界４団体スーパーバンタム級タイトルマッチが２日夜、東京ドームで行われる。

統一王者の井上尚弥（３３）（大橋）と、元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（２８）（Ｍ・Ｔ）が対戦するビッグマッチ。ついに相まみえる無敗の両者のうち、「最強」の称号を手にするのはどちらか。決戦の舞台裏を探り、試合の行方を展望する。

４月２０日に行われた井上尚弥の公開練習。父である真吾トレーナーが「ナオの出入りだったりスピードだったり、空間を見てもらいたい」と話すと、井上尚は「だめだよ、そこまで言っちゃ」とおどけて突っ込みを入れた。

スピードとパワーは「モンスター」井上尚が上だが、予想を難しくしているのが体格差だ。中谷潤人は身長で８センチ高く、リーチは３センチ長い。３３歳の井上尚が右構えなのに対し、２８歳の中谷はサウスポーの上に、低く構えて後ろ足に重心を置く。井上尚にとっては向き合った際、今までになく距離が遠く感じるはずだ。井上尚はこの差を詰めて強打を届かせる必要があり、「空間」をどう制するかがカギを握る。「ビッグバン」中谷は、過去最強というより、最もやりづらい相手と言った方が正確だろう。

井上尚としてはジャブの交換で優位に立つことが必要になる。昨年９月のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）戦では、打っては離れる「ヒット＆アウェー」戦法で勝利をものにした。今回も鋭い踏み込みでジャブを突き刺し、得意のボディー攻撃で体力を削るのではないか。

中谷は４月１９日に米国合宿から帰国した際、戦い方のヒントを示唆した。昨年９月、スーパーミドル級の４団体タイトルマッチでテレンス・クロフォード（米）がサウル・アルバレス（メキシコ）を判定で下した試合だ。前に出るアルバレスをクロフォードが距離を取ってさばききったこの一戦について聞かれ、中谷は「もちろん参考にしている」と明かした。中谷は「パワーに対しパワーで打ち勝つのではなく、ボクシングの技術（で勝つ）……。そこをしっかり磨き上げてきたし、発揮できたらと思う」と説明した。

中谷は階級転向初戦だった昨年末のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）戦でロープに下がるシーンが目立ち、打ち合いに応じたことで苦戦を強いられた。教訓を生かし、力に力で対抗するのではなく、「技術」を生かして上回るつもりではないか。ジャブを突いて井上尚を懐に入れず、サイドステップを駆使して得意な距離や死角から、相手より射程の長い左ストレートやアッパーを当てていく。そんな戦いが持続できれば、活路は見えてくる。

井上尚の優位は動かないが、中谷にも勝機は十分にある。お互い一発を秘める強打者だけに、目の離せないスリリングな一戦になる。（この連載は荒井秀一が担当しました）