好かれやすい犬にみられる行動

1.穏やかで落ち着いた態度を保ち続けることができること

好かれやすい犬にみられる行動は、穏やかで落ち着いた態度を保ち続けることができることです。

相手がハイテンションであっても、自分自身は穏やかに接することができ、興奮することなく落ち着いた態度でいることができます。

人が好きな犬であれば、嬉しそうに近づいてはきますが、飛びかかったり、興奮して吠えたりすることはありません。

犬と遊ぶことが好きな犬であれば、相手を過度に刺激したり興奮させたりすることがないよう、上手くコントロールすることができます。

穏やかであること、落ち着いていることは、他人からも他犬からも大きな信頼に繋がるのです。

2.相手に合わせて適度な距離を見極めることができること

好かれやすい犬にみられる行動は、相手に合わせて適度な距離を見極めることができることです。

好かれやすい犬は、自分から誰にでもグイグイ行くことはありません。相手はどうかな？と見極めてから対応します。

いきなり距離を縮めることができる社交的な相手であれば、自分自身も積極的にアプローチします。

相手が不安や緊張を感じているな…と判断した場合では、相手の方から近づいてきてくれるまで待つことができます。

「空気を読むことができる」とも言えますし、「社会性が高い」とも言えるでしょう。

3.常にやわらかい仕草を見せること

好かれやすい犬にみられる行動は、常にやわらかい仕草を見せることです。

表情はにっこりと微笑んでおり、しっぽは大きくゆったりと振ります。耳は少し横に倒したり後ろに倒したりしますが、せわしなく動かすのではなく、リラックスした動きです。

おすわりをしたままジッとしている犬もいますし、相手より体を小さく見せるため、伏せの体勢のままジッとしている犬もいます。

攻撃性がないこと、落ち着いていること、フレンドリーであること、警戒心がないことなどが相手に伝わるため、相手に過度な不安や緊張を抱かせないのです。

4.他人や他犬の反応をよく観察していること

好かれやすい犬にみられる行動は、他人や他犬の反応をよく観察していることです。

相手が人であれば、表情もよく見ていますし、声のトーンもよく聞いています。相手が楽しそうにしていれば自分も楽しそうにしますし、相手が戸惑っている様子であれば離れていくこともあります。

相手が犬であれば、最初に相手に思う存分自分のニオイを嗅いでもらうことがあります。自分の情報を知ってもらうことによって、安心感を与えたいのでしょう。

愛犬のコミュニケーション能力を高めるコツ

日常的な関わりが重要です。名前を呼んで反応したら褒めること、アイコンタクトを意識すること、他人や他犬との無理のない交流や触れ合いをさせることです。

安心できる環境の中で成功体験を積むことが大事で、その成功体験が自信になり、自然とコミュニケーション能力が高まっていきます。

まとめ

好かれやすい犬にみられる行動を4つ解説しました。

穏やかで落ち着いた態度を保ち続けることができること 相手に合わせて適度な距離を見極めることができること 常にやわらかい仕草を見せること 他人や他犬の反応をよく観察していること

好かれやすい犬には共通点があります。生まれ持った性格も関係しますし、育った環境やしつけも関係するでしょう。

特別な能力ということではなく、日々の関わりや経験によって育まれていきます。まずは飼い主が愛犬の気持ちに寄り添い、安心できる環境を与えてあげましょう。