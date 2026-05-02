健気な柴犬さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で32万9000回再生を突破し、「感動して涙が止まりません」「嬉しくてたまらないのねぇ」「見送る姿が切ない…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『半年ぶりに、孫が来るよ』と犬に伝えた結果→30分以上も窓から離れなくなり…尊すぎる『再会の瞬間』】

30分も待ちわびた柴犬

TikTokアカウント「shibainu.saku」の投稿主さんは、柴犬の『朔』ちゃんとの暮らしを紹介しています。この日は、半年ぶりに孫の『なっちゃん』が来ることになっていたそうです。投稿主さんも楽しみにしていましたが、それ以上に心待ちにしていたのは朔ちゃん。半年ぶりにやってくるなっちゃんの気配を感じ取ったのか、出窓にちょこんと乗り、外をじっと見つめながら待ち続けていたといいます。

その時間、なんと30分。途中で飽きることもなく、「まだかな、まだかな」とでも言いたげな真剣なまなざしに、思わず胸が温かくなります。静かな時間の中に、再会への期待がぎゅっと詰まっているようです…♡

あたたかな時間の流れ

やがて玄関から物音が聞こえた瞬間、朔ちゃんのスイッチが一気にオン。お気に入りのおもちゃを咥え、大はしゃぎでお出迎えに向かいます。まるで「これで遊ぼう！」と誘うかのようになっちゃんへ差し出し、全身で喜びを表現したのでした。その姿は、言葉がなくても気持ちがしっかり伝わることを教えてくれます。

5歳になったなっちゃんも、以前のように怖がることはなく、優しく撫でながら自然なスキンシップを楽しんでいたそう。久しぶりとは思えないほど、穏やかであたたかな時間が流れていきます。

お別れの切なさも…

しかし楽しい時間はあっという間。「帰るよ」とお父さんの声がかかると、朔ちゃんはすぐにテーブルの下へと避難し、まるで拗ねた子どものような反応を見せたといいます。

それでも本当に帰ってしまうと、しょんぼりする間もなく、再び出窓へ。さっきまでのにぎやかさが嘘のように、静かに外を見つめるその姿は、「また来てくれるよね」と次の再会を信じているかのよう。最後まで見送ると、ちょっぴり寂し気な様子で眠っていたそうです。

健気でまっすぐな愛情に、思わずじんと胸が熱くなるエピソードでした。

この投稿には「いっぱい遊んでもらって幸せな時間だね」「お利口さんにお迎え出来て偉かったね」「興奮し過ぎてダウンしてるのも可愛らしい」などの温かなコメントが寄せられています。

朔ちゃんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「shibainu.saku」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu.saku」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。