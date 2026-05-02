1万軒以上食べ歩いたライター厳選の仙台グルメ記事4選　穴場グルメスポットも発見

40年以上かけて47都道府県の飲食店1万軒を食べ歩いたグルメライター、十朱伸吾さんの人気連載「ご当地グルメ”旅”歩き」。通算8年住んでいたという宮城・仙台の穴場グルメスポットも数多く紹介しています。今回は、仙台のご当地グルメ記事4選をまとめてご紹介。ゴールデンウイークには、地元で愛される名酒場に訪れてみてはいかがでしょうか。

王道を歩む有名5店の牛タンを食べ比べ

宮城県が誇るご当地グルメといえば「仙台牛タン」。仙台には牛タン屋が100軒ほどあるとも言われており、老舗からチェーン、穴場店まで幅広く展開されています。そんななかでも「超」がつくほどの有名店5軒を食べ比べ。その結果はいかに？牛タン好きは必見です。

味太助（牛たん焼）

喜助（牛たん焼き）

杜の都仙台の居酒屋名店で食べたい締め料理3選

宮城・仙台市は、牡蠣やホヤ、金華サバなど三陸の海の幸や牛タンなどご当地グルメが豊富。市内には、地元の食材を活かした料理を提供する居酒屋が多く、どの店も高クオリティ・高コスパです。そんな名居酒屋で食べるべき絶品締め料理3選をご紹介します。

居酒屋おかん（ペペロンチーノ）

明眸（つみれ汁）

仙台で“びっくり”した居酒屋4選

仙台はグルメだけでなく、滝や渓谷、紅葉など驚くほど美しい自然も有名です。そんな仙台で出合った「びっくりなお店」4軒をご紹介。店名、外観、メニューなど様々な場面でお客を驚かせてくれるお店が多く存在するそう。個性豊かなお店にぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

びっくり（センマイ刺し）

佐喜乃（モツの刺身全種盛り）

腰が抜けるほど美味しかった「はらこ飯」厳選5軒

十朱さんが長い仙台生活の中で、一番美味しかったと断言する「はらこ飯」と秋冬の宮城名物「牡蠣」を大紹介。「はらこ飯」とは、秋鮭を甘めのしょうゆで煮込み、残った煮汁やはらこ（イクラ）を使って仕上げたもの。何度食べても美味しい「はらこ飯」3軒と間違いなしの「牡蠣」2軒をそれぞれ厳選しました。

どん亭（はらこ飯）

焼がきハウス（松島焼がきセット）

写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

※写真や情報は取材当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】１万軒以上を食べ歩いたグルメライターが推す仙台グルメ一覧（7枚）