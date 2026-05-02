ゴールデンウィークの後半は、3日(日)から4日(月)にかけて日本海を低気圧が進む見込みです。そのため、西日本から東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。

近畿や北陸では3日夜のはじめごろから4日の未明にかけて雨が強まり、近畿南部では多いところで1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。

3日の雨と風の予想ですが、低気圧は黄海から対馬付近へと進む見込みです。午前中昼前までは、九州や中国地方で雨が降るでしょう。

3日の昼過ぎからは、雨雲は近畿などに広がりますが、九州では北部から南部にかけて雨が強まりそうです。

3日の夜のはじめごろからは、北陸でも発達した雨雲がかかりそうです。

4日は、未明は近畿や東海・北陸で雨が激しく降りそうです。その後、明け方から朝にかけては東海地方の東部でまとまった雨が降る見込みです。

【4日午後6時までに予想される２４時間降水量（多い所）】

近畿北部 50ミリ

近畿中部 120ミリ

近畿南部 150ミリ

新潟県 80ミリ

富山県 100ミリ

石川県 100ミリ

福井県 80ミリ

4日は、西から天気は下り坂になるでしょう。日中は九州で雨が強まりそうです。

北陸では、昼すぎから本格的に雨が降り、4日の未明にかけてかなり雨が強まりそうです。近畿南部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降るところもあるでしょう。

北陸や近畿では、雨雲の発達の度合いが大きければ警報級の大雨になるおそれがあります。

北陸では、4日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

5日(月)以降は、全国的に天気は回復する見込みです。