超特急マサヒロ、シューヤの自宅での“やらかし”とは
【モデルプレス＝2026/05/02】超特急のシューヤ（志村秀哉）とマサヒロ（森次政裕）が5月1日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。シューヤが、自宅を訪れたマサヒロの“やらかし”エピソードを明かした。
【写真】超特急「もう別人」10年前から落ち着いたメンバー
この日の番組では、これまでに友人の家などで“やらかした”ことがあるか尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。「人の家で、俺やらかしたことない」と口にしたマサヒロに対して、シューヤは「やったじゃん！俺ん家でやったわ」とマサヒロが自宅を訪れた際の出来事について語り始めた。
ファンから“チャーはん”の愛称で親しまれ、プライベートでも旅行に行くほど仲のいい2人は、ある時ファンに向けてInstagramのライブ配信をしていたという。そこで「マサ（マサヒロの愛称）が画面を反転しようとしたのよ。画面内の反転」と配信画面を操作していたところ「インスタライブあんまやり慣れてないから、反対側映しやがって…」と部屋の一部が映ったと明かし、「やらかしてくれましたね」とマサヒロに語りかけていた。
一方で、シューヤ自身は人の家で“やらかした”ことが「めっちゃある」ときっぱり。中学生の時、食べると「絶対に体調が悪くなる」と分かっていたコンビニエンスストアの食品を友人宅で食べたところ「『今日、大丈夫だ』と思ってたら、体調悪くなってきて、熱っぽくなった」と案の定、体調を崩したと話した。「すごい迷惑かけた記憶がある。最悪だよ…あんま俺、昔のことって覚えてないんだけど、めっちゃ鮮明に覚えてる」と当時を振り返り、友人に向けて「ごめんね」と謝っていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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◆超特急シューヤ、自宅訪れたマサヒロの“やらかし”告白
この日の番組では、これまでに友人の家などで“やらかした”ことがあるか尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。「人の家で、俺やらかしたことない」と口にしたマサヒロに対して、シューヤは「やったじゃん！俺ん家でやったわ」とマサヒロが自宅を訪れた際の出来事について語り始めた。
◆シューヤ「すごい迷惑かけた」中学時代のエピソード回顧
一方で、シューヤ自身は人の家で“やらかした”ことが「めっちゃある」ときっぱり。中学生の時、食べると「絶対に体調が悪くなる」と分かっていたコンビニエンスストアの食品を友人宅で食べたところ「『今日、大丈夫だ』と思ってたら、体調悪くなってきて、熱っぽくなった」と案の定、体調を崩したと話した。「すごい迷惑かけた記憶がある。最悪だよ…あんま俺、昔のことって覚えてないんだけど、めっちゃ鮮明に覚えてる」と当時を振り返り、友人に向けて「ごめんね」と謝っていた。（modelpress編集部）
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