AKB48卒業の向井地美音、ゴージャス衣装から美脚際立つ「着こなせるのすごい」「最高に綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/02】AKB48を卒業した向井地美音が5月2日、自身のInstagramを更新。華やかな衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】卒業の3代目AKB48総監督「着こなせるのすごい」美脚際立つ豪華衣装姿
向井地は「I LOVE AKB48」とつづり、4月30日に東京・秋葉原のAKB48劇場で開催された自身の卒業コンサートのオフショットを投稿。ピンクと黒のチェック柄が印象的なフリルたっぷりの豪華なドレス姿から、引き締まった美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「着こなせるのすごい」「最高に綺麗」「ドレス姿が可愛すぎる」「お人形さんみたい」「最高の推しでした」「13年間ありがとう」「AKB48愛が炸裂してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】卒業の3代目AKB48総監督「着こなせるのすごい」美脚際立つ豪華衣装姿
◆向井地美音、美脚のぞくドレス姿披露
向井地は「I LOVE AKB48」とつづり、4月30日に東京・秋葉原のAKB48劇場で開催された自身の卒業コンサートのオフショットを投稿。ピンクと黒のチェック柄が印象的なフリルたっぷりの豪華なドレス姿から、引き締まった美しい脚をのぞかせている。
◆向井地美音の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「着こなせるのすごい」「最高に綺麗」「ドレス姿が可愛すぎる」「お人形さんみたい」「最高の推しでした」「13年間ありがとう」「AKB48愛が炸裂してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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